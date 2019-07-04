Haber: BMA

Ülkemizin 3 büyük kulübünden biri olan Süper Lig ekibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kiraladığı ve geçtiğimiz aylarda tadilat çalışmalarına başlanılan Gerede Esentepe Otel’de çalışmalar sona erdi. Tadilat çalışmalarının tamamlandığı Esentepe Otel, 8 Temmuz Pazartesi hizmete giriyor. Kulüp Başkanı Fikret Orman ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın tadilat sürecini yakinen takip ettiği Esentepe Otel, doğa ile iç içe oksijen deposu, ulaşım konusunda cazip konumu, 160 yatak kapasitesi ve yenilenen yüzü ile misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

İLK MİSAFİR, GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ

Yıllardır futbol takımlarının kamp için göz bebeği olan Esentepe Otel hizmete açılmasıyla birlikte yeniden futbol takımlarının uğrak yeri olacak. 8 Temmuz’da hizmete girecek olan Esentepe Otel’in ilk misafiri, Süper Lig takımı Göztepe Spor Kulübü olacak. Göztepe Spor Kulübü 14 Temmuz Pazar günü kampa girecek. Göztepe Spor Kulübü’nün yanı sıra Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig ve Bölgesel Amatör Ligi takımları ile de kamp için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

“İLÇEMİZE VE BEŞİKTAŞ FUTBOL KULÜBÜ’NE HAYIRLI OLSUN”

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Beşiktaş Futbol Kulübü tarafından kiralanan ve tadilatı tamamlanan, ilçemizin göz bebeği, futbol takımlarımızın yıllardır uğrak yeri olan Esentepe Otel hizmete giriyor. Yıllardır olduğu gibi bundan sonrada futbol takımlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız, bizler ilçe olarak misafirperveriz. İlçemize ve Beşiktaş Futbol Kulübü’ne hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 14:16