“Esentepe’de karanlık nokta kalmasın”

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından Esentepe Mesireliğinin batı kısmında ve Esentepe Mesireliğinde bulunan parkta aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda 3 metre uzunluğunda 90 adet aydınlatma direği kullanıldı.

Vatandaşların yaz aylarında yoğun bir şekilde kullandığı Esentepe Mesireliği’nde başlatılan aydınlatma çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler alan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Esentepe Mesireliğimizde aydınlatma çalışması başlattık. Yaz aylarında vatandaşlarımızın akşam saatlerinde de dinlenebileceği ve çocuklarımızın da hoşça vakit geçirebilmeleri için ekiplerimiz aydınlatma çalışması yaptı. Bu sayede bölge karanlık bir görüntüden kurtulmuş oldu ve daha güvenli hale geldi. Tüm bu hizmetler halkımız için yapılıyor. Hemşehrilerim hizmetin en güzeline layık. 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz” dedi.

Halkının yoğun olarak kullandığı Esentepe Mesireliğinde yapılan çalışmalar vatandaşların da beğenisini topladı. Vatandaşlar da aydınlatma çalışmalarıyla ilgili olarak, “Esentepe’nin böyle güzel ve aydınlık olması bizim için önemliydi. Başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.