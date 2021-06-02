Esentepe’ye ayı indi

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde zaman zaman ormanlık alanlarda vatandaşların ayı ile tehlikeli karşılaşmalarına bir yenisi eklendi. Tehlikeli karşılaşmanın adresi bu kez Gerede ilçesinde yoğun ziyaretçi akınını uğrayan Esentepe Mesireliği olduğu. Aç kaldığı düşünülen ayı yavrusu mesireliğe indi. Ayıyı gören kimi vatandaşlar korkuya kapıldı. Kimi vatandaşlar ise bir süre mesire alanında gezinen ayıyı cep telefonlarıyla görüntülediler. Vatandaşlardan bazıları ayıyı ‘gel gel’ diye çağırdı. İlçe merkezine yakın bir bölgede görülen ayı, bölgede bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.