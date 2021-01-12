Esentepe’ye kuş kafesleri

Haber: BMA

Gerede’nin göz bebeği altı çim, üstü çam yaz ve kış aylarında şehir içi ve şehir dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, içerisinde 700 yıllık çam ağaçlarını barındıran Esentepe Mesireliğinde kuşlar unutulmadı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçe ekipleri tarafından doğaya uygun, kış aylarında kuşların olumsuz hava şartlarından korunmasını sağlamak amacıyla 60 adet ahşap kuş kafesi yerleştirildi. Ağaçlara yerleştirilen kuş kafeslerinin içerisine ekipler tarafından kuşların kış mevsiminde aç kalmamaları için yem bırakıldı.