Esentepe’ye yeni yürüyüş yolları yapıldı

Haber: BMA

Gerede ilçesinde özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Esentepe Mesireliğinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Esentepe Mesireliğine Gerede Belediyesi tarafından, Millet Bahçesi kapsamında çim dezli, kayrak taşlarından yaklaşık 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yeni yürüyüş yolları yaptırıldı. Yürüyüş yolları için doğaya zarar vermeden kullanılan çim dezli, kayrak taşlar şık ve kullanışlı olarak halkın kullanıma sunuldu. Mevcut yürüyüş yolları ile bağlantılı yapılan yeni yürüyüş yolları, daha önce ışıklandırma yapılan bölgelere yapıldı. Işıklandırmanın yetersiz olduğu bölgelerde de ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Daha önce eğimli olan bölgelerde zorlandıklarını, yağmurlu havalarda çamur oluşması nedeniyle yürüyemediklerini belirten vatandaşlar yeni yürüyüş yolları için Belediye Başkanı Mustafa Allar’a da teşekkürlerini ilettiler.