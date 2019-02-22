Eşi boşanmak isteyince intihara kalkıştı

HABER:C.Kutay Aykan

Olay, saat 17.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi D-100 karayolu kenarında bulunan 6 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. 2 çocuk babası Mustafa S. iddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıp boşanacağını söyleyen eşi ile tartıştıktan sonra alkol alıp 6 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mustafa S.’nin atlama ihtimaline karşın binanın altına branda gerdi. Çevrede güvenlik önlemleri de alınırken, polis ekipleri binanın etrafındaki meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Bu sırada 5 polis de gizlice çatıya çıktı. Polisler çatıya oturup Mustafa S. ile sohbet ederek, intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu bir polis memurunun hamlesi ile Mustafa S. yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bir polis memuru yere yatırdığı Mustafa S.’ye sarılıp sırtını sıvazlayarak teselli etti. Mustafa S. daha sonra güçlükle hareket edilen çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.