Haber:Kasım ŞAHİN

Kaza, 2017 yılının Nisan ayında, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Bilge yönetimindeki 14 BU 014 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen pano, yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 aylık hamile Şaziye Yerlikaya ve kızı 9 yaşındaki Ceylin'in üzerine devrildi. Şaziye Yerlikaya, hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kızı Ceylin ise sağlığına kavuştu.

Kaza sırasında 1,68 promil alkollü olduğu belirlenerek tutuklanan sürücü Hasan Bilge'ye, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen yıl Eylül ayında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hasan Bilge, tutuklu kaldığı 6 aylık süre ve dosyanın temyiz süreci göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Şaziye Yerlikaya'nın eşi İmdat Yerlikaya, cezayı yetersiz bularak itiraz edip kararı istinafa taşıdı. Sanık Hasan Bilge'nin avukatları da ölen Şaziye Yerlikaya'nın yaya geçidi olmamasına rağmen orta refüjde bulunduğu gerekçesiyle kusurlu olduğunu ve verilen cezanın fazla olduğunu iddia ederek karara itiraz edip istinafa taşıdı.

İTİRAZLAR KABUL EDİLMEDİ

Geçen hafta davanın gerekçeli kararı açıklandı. Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından açıklanan kararda, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi. Kararda ayrıca, delillerde ve işlemlerde nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık avukatlarının eksik inceleme ile hüküm verildiğine, savunma hakkının kısıtlandığına, sanığın beraati gerektiğine, verilen cezanın fazla olduğuna, bilinçli taksirin unsurlarının oluşmadığı yönündeki ve olayda ölen kadın ve yaralanan kızı Ceylin Yerlikaya'nın kusurlu olduğuna ilişkin itirazların kabul edilmediği belirtildi. Ayrıca ölen kadının avukatlarının cezanın az olduğu yönündeki itirazları da kabul edilmedi.

DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI

Verilen cezanın az olduğunu belirten İmdat Yerlikaya, davayı Yargıtay aşamasına taşıdıklarını ifade ederek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, "Yerel mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak ceza ile birlikte serbest bırakılmasına karar vermişti. Biz bu dönemde gerekli itirazlarımızı istinafa taşıdık. Bunun neticesinde de geçen hafta gerekçeli kararı aldık. Bu süreçte ciddi anlamda gayret sarf ettik. Bu acının dinmesinin tek bir yolu var diyemiyoruz. Emsal kararlar var. Yargıtay'a emsal kararları sunacağız. Biz üst sınırdan, yani 15 yıl ceza verilmesini istiyoruz. Bu karar bizi tatmin edecektir diye düşünüyorum" dedi.