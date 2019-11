"Eşim adına anaokulu yaptırmak istiyorum"

Haber: Volkan Yılmaz

24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Bolu’da da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Kent Meydanında gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, daire amirleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kent meydanında yapılan programın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan etkinlik ile 24 Kasım programı devam etti. Konferans Salonunda yapılan programa, Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göksel Çaylı, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal ile eşi Solmaz Baysal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajının okunmasıyla başladı.

“İNŞALLAH BU SENE DE ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERİMİZ ATANIR”

Daha sonra, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal bir konuşma yaptı.

Ahmet Baysal, konuşmasında, özel okullar ile devlet okulları imkanları arasındaki farklılığa dikkat çekerek, “Eğitim camiasın olmamakla beraber, bir Türk vatandaşı olarak evvele ülkemizde özel okullarla devlet okulları arasındaki büyük farkı görüyor ve üzülüyorum. En azından çok iyi biliyorum ki; milli eğitim camiasındaki öğretmenlerimizin en az özel okullardaki öğretmenler kadar değerleri var. Fakat ne yazık ki, ülkemizde, devlet liyakata pek esas vermiyor. Bugün, öğretmenlerimizin bazıları özel okullara sırf maaşlarının yetersizliği yüzünden kayıyorlar. Onun için bu üzüntümü belirtmek isterim. Bir an evvel bu değerlerin kaybolmaması için öğretmenlerimize de özel okulların verdikleri imkanları devletin sağlamasını bekliyorum. Ayrıca, her sene açıkta kalan öğretmen adaylarımız var. Onlar için de bakanlığımız inşallah bir müjde verir. İnşallah bu sene de atama bekleyen öğretmenlerimiz atanır” dedi.

“VAKIF HAYIRLARA DEVAM EDECEK”

Ahmet Baysal, İzzet Baysal Vakfı’nın Bolu’ya her yıl eğitim ve sağlık alanında hayırlar yapacağını söyleyerek, “Öğretmenlerimizin gününü kutluyor, ayrıca vakıf olarak da şunu söylemek istiyorum; Üniversiteye bir hukuk fakültesi temeli atacağız. Vakfın amacı, rahmetli amcamın bizzat kaleme aldığı gibi; “Bolulular bu vakıf sizindir, onu sonsuza kadar benim gibi muhafaza ediniz” sözü altında her sene, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece şunu bilmenizi isterim ki, rahmetlinin bıraktığı o vakfın gelirleri ile her sene Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında hayırlar yapmaya devam edecektir ve buna muktedirdir” ifadelerini kullandı.

AHMET BAYSAL TANJU ÖZCAN’DAN RİCADA BULUNDU

Ahmet Baysal son olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bir ricada bulundu: “Şunu da ümitle bekliyorum; bu yaşıma geldim artık imkânlarım nispeten azaldı. Neredeyse Emekli maaşına kadar düştük fakat ufak bir imkânım var. Belediye Başkanım da Yardımcı olursa ve bir arsa bulunursa ben de sağlığımda eşim adına bir Anaokulu yaptırmak istiyorum.”

Programda İl Milli Eğitim Müdür Yasin Tepe, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tepe, “Öğretmenler günü bu sene çok farklı. Bir haftadan beri türlü etkinliklerle öğretmenlik mesleğini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Öğretmenler Günü’nün kıymetli olmasının şahsımızla direkt bir alakası yok. Biz, öğretmenlik mesleğinin yüce olması için bugünün önemli olmasını istiyoruz. Sanat ve spor alanında etkinlikler yapıldı. İlimizi temsil eden Voleybol öğretmen takımımız Türkiye’de bir derece yakaladı. Bu sayede bizler, öğretmenlik mesleğini en önemli gündem maddelerinden biri olarak görmek istiyoruz. Öğretmenlik Türkiye’nin meşalesidir. Bu ölçüde, ülkemiz çok daha aydınlık olacaktır. Bugünün vesilesi ile öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BENİM İÇİN AYRI BİR ANLAMI VAR”

Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Öğretmenler Günü’nün kendisi açısından farklı bir önem taşıdığını söyledi: “Öğretmenler günü benim açımdan çok daha özel, çünkü ben öğretmen bir anne ve babanın çocuğuyum. Annem aynı zamanda, benim anaokulu öğretmenimdi. Babam, benim din kültürü öğretmenimdi. Ben, hem aile eğitimini hem de ilköğretim eğitimini iki öğretmenden aldım. Belki de bunun da etkisiyle öğretmen bir eş ile evlendim. Dolayısıyla, öğretmenler gününün benim için ayrı bir anlamı var. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk açısından da öğretmenlerin çok önemli bir rolü var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir başkomutan olarak anılır, bir de başöğretmen olarak anılır. Onun dışında başka bir unvanı kabul etmemiştir. Başöğretmenlik sıfatını kabul etmesinin sebebi, eğitime verdiği önemdir.” Özcan, Türkiye’deki öğretmenlerin özlük haklarının Avrupa’daki öğretmenlere göre yetersiz olduğunu ifade ederek, “Maalesef son yıllarda, eğitim noktasında arzu ettiğimiz durumda değiliz. Çok değerli bir Milli Eğitim Bakanımız var. Eğitimde bizim hızlı bir şekilde hamle yapmamız gerekiyor. Son yıllarda, Bolu olarak iyi bir noktaya geldik. Bundan sonra da hızlı bir şekilde, daha ileri noktalara doğru devam etmemiz gerekiyor. Tabi bunun için öğretmenlerimizin özlük haklarını da devlet olarak düzeltmemiz gerekiyor. Avrupa standartlarına yaklaştırmamız gerekiyor. Eğitimde Avrupa ülkelerini örnek olarak veriyoruz ama kıyaslama yaptığımızda, öğretmenlerimizin durumu Avrupa’daki öğretmenlerin özlük durumunun çok daha gerisinde olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu açığı hızlı bir şekilde kapatmamız lazım” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2019, 14:53