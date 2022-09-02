Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumunda, öğretmen olan eşine kınama cezası verildiğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Eşim öğretmen, eşime müfettiş gönderiyorlar. İki tane uyduruk paylaşımı yüzünden kınama cezası, gözdağı veriyorlar. Ne eşimi ne de beni sindiremezsiniz” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’DAKİ BAZI ZAVALLILAR”

Tanju Özcan, “Sonra biz bunları söylüyoruz diye soruşturma geçiriyoruz. Geçirelim. Yani bana ikide bir müfettiş göndererek Ankara’daki bazı zavallılar korkutabileceğini zannediyor. Biz korkmayız. Ben PKK terör örgütünün 2 kez ölüm listesine girmiş adamım. Hiçbir şeyden korkmuyorum ama beni üzen kahreden bir konuyu anlatmak istiyorum” diyerek devam etti,

“EŞİMDEN NE İSTİYORSUNUZ”

“Benim bazı şeyleri söylemem sizi rahatsız ediyor. Peki, benim eşimden ne istiyorsunuz? Tek müfettiş bana gelmiyor. Eşim öğretmen, eşime müfettiş gönderiyorlar. İki tane uyduruk paylaşımı yüzünden kınama cezası, gözdağı veriyorlar. Kardeşim, benim eşimle neden uğraşıyorsunuz? Kim uğraşıyor? Al yaptığı paylaşım bunlar. Kendi hazırlamamış. Kovid döneminde Sayın Cumhurbaşkanı ‘10 liranız yeter’ diye bir bağış kampanyası yapmıştı. Eşim sarayın şatafatını gösteren bir paylaşımı paylaşmış. Bir diğer paylaşımda ise kendi mesleği ve Türk eğitim sistemiyle ilgili bir paylaşım yapmış. Bir de eşimin Kılıçdaroğlu ile resmi varmış. Ben de varım o resimde. Kılıçdaroğlu benim genel başkanım. Bolu’ya eşli olarak gelmiş. Tabi ki biz gidip eşli olarak karşılayacağız. Bizim örfümüz adetimiz bunu gerektirir”

“BİNALİ BEYİN EŞİ ÖĞRETMEN”

“Sayın Binali Yıldırım’ın eşi öğretmendi. Mitinglerde kongre salonlarında el ele çıkarlardı. Bunları kimse yadırgamadı da şu iki tweet yüzünden, beni sindirmek adına eşimle neden uğraşıyorsunuz? Bakın bunu kim yapıyorsa yapmasın, çok sertleşirim. Sedat Peker’in eşine ve çocuklarına bir saygısızlık yapıldı diye adam dünyayı ayağa kaldırdı. Kimse benimle uğraşacağım diye eşimle uğraşmaya kalkmasın. Bu hadsizliği kimseye yapmasın. Bunun arkasında da durmasın kimse. Ayıptır. Benimle derdi olan benimle çözsün” ifadeleriyle yüklendi.

“İSYAN EDİYORUM”

Yılın ilk 8 ayı Bolu Belediyesi bütçe geliri 530 milyon 281 bin lira, 523 milyon harcama yaptıklarını belirterek diğer yıllara göre belediyenin yüzde 105 büyüme sağladığını belirten Özcan, “Belediyeye 7 milyon liraya yakın elektrik faturası geliyor, isyan ediyorum. Yüzde elli zamdan sonra 10.5 milyon lira fatura ödeyeceğiz. Ham maddelerimiz olan bütüme yüzde 500, elektriğimize 4, akaryakıtımıza 3 kattan fazla zam geliyor. Yüzde 100’lük büyümemizin anlamı kalmıyor”

BEŞLİ ÇETE KAZANIYOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesinin 4’de biri devlet çalışanlarına gittiğini belirten Özcan, “Her 9 liranın bir lirası, 5’li çeteye gidiyor. Geçiş garantilerinden dolayı bu şirketlere 203 milyar lira para ödenecek. 9 liranın 1 lirası garanti verilen hastanelere, köprülere, yollara gidiyor. Sadece 5 aileye gidiyor. Afyon zafer havalimanına 1.5 milyon yolcu garantisi vermişler, şuan en fazla kullanıldığı yıl 110 bin yolcu kullanmış”