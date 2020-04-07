Eşine ve oğluna bakabilmek için 10 yıldır hurda topluyor

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bu fedakar kadının eli öpülür. 10 yıl önce eşi Mehmet Uzun’un, felç geçirmesi ve yürüme zorluğu çekmesi nedeniyle hem eşine hem de engelli oğluna bakabilmek için hurda toplama işine girdi. Sabahın erken saatlerinde el arabasıyla işe koyulan Fatma Uzun, sokak sokak gezerek çöplerde bulunan teneke içecek kutular ile demir aksamları toplayarak ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

10 yıldır yağmur çamur, kar kış, sıcak soğuk demeden, hurda toplayan Uzun, şunları söyledi; “350 lira ev kirası ödüyorum. Devletten 500 lira yardım alıyorum. Bu parayla geçinmek çok zor. Kadın halimle eşime ve oğluma bakmak için zor işlere girdim ve hurda toplamaya başladım. Yapacak baka bir şeyim yok. Karnımızı doyurmak zorundayız. Ne eşim ne de oğlum çalışamıyor. Para kazanmak da bana kaldı. Bazen ekmek parası bile bulamıyoruz” dedi.

ÇÖPLERDEN YİYECEK TOPLUYOR

Bazı günler çöplerden hurda sulamadığı aç kaldıklarını da belirten eli öpülesi kadın Fatma Uzun; “Hurda yoksa para da yok. Bunun için bazı vatandaşlar yemedikleri yiyecekleri ve ekmekleri çöpe atıyor. Ben bunları da topluyorum ve eve getiriyorum. Eşim görmeden mutfakta bu yiyecekleri temizledikten sonra yiyoruz. Eşim bu yiyecekleri nereden buldun diye sorunca da komşular verdi diyerek, onu atlatmak zorunda kalıyorum. Yapacak başka bir şeyim yok. Keşke olsa da temiz temiz yiyecekler yiyip, temiz temiz giyinebilsek. Bizi yardımcı olunursa çok sevinirim. 55 yaşındayım ama kendimi yüz yaşında gibi hissediyorum. 10 yıldır sokaklarda gezip, çöpleri karıştırıyorum. Bir de şimdi corona virüsü diye bir hastalık çıktı. Bu yüzden korkudan sokaklara bile çıkamaz oldum” diyerek hayatını bu şekilde anlattı.