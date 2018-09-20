banner133

banner128

banner120
20 Eylül 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Eşini 9 kez bıçakladı

    Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Berber Umut Tekin, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

    20 Eylül 2018 Perşembe 15:46
    Bu haber 357 kez okundu
    Eşini 9 kez bıçakladı

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Olay geçtiğimiz sene Sümer Mahallesi Saka Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma evresinde olan Sevim Tekin, annesinin evinden çıktığı sırada eşi Umut Tekin’i gördü. Sevim Tekin, eşinin konuşma isteğini reddedince tartışma çıktı. Umut Tekin, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla genç kadını 9 kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan Umut Tekin daha sonra polise giderek teslim oldu.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yuvasının yıkılmaması için çok mücadele ettiğini belirten sanık Berber Umut Tekin mahkemedeki ifadesinde şunları ifade etti:  “ Yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Ancak eşimi kesinlikle öldürmek istemedim.Tekrar yuvamızı kurtarmak adına kendisiyle konuşmak istedim.Kendisinin evlilik sürecinde ortaya çıkan böbrek rahatsızlığı vardı.Bu nedenle ameliyatı için yüklü miktarda para harcadım.Tüm bu nedenlerle maddi olarak zorluk içerisindeydim.At yarışına bahis yapıyordum.Maddi olarak beni sarsacak bir miktar değil.Maddi olarak zorluğa düştükten sonra eşim evleri ayırarak annesini evine gitti. Çocuklarım da kendisinde kalıyordu. Olaydan bir gün önce çocuğun okuluna gittim çocuğun durgun olduğunu gördüm. Öğretmeniyle konuştum. Bu sırada oğlumun bir arkadaşı ile tanıştım ve bana annem ve baban  ayrı değiller mi diye sordu bu benim çok ağrıma gitti.Ertesi günde eşimle görüşmek istedim. Annesinde kaldığı için bulunduğu mahalleye gittim.Eşimin ailesinden çekindiğim için bıçak taşıyordum. Sokakta eşimi gördüm yanına gidip konuşmak istediğimi söyledim.Bana konuşacak bir  şey olmadığını söyledi. Bana şerefsiz diyerek itekledi. Bunun üzerine çok sinirlendim.Ne yaptığımı önce kaçtım biraz gidip düşününce ne yaptığımın farkına vardım.Kendim polise giderek teslim oldum.Yaptığımdan çok pişmanım.

    Eşinin 9 bıçak darbesi ile karaciğeri ve akciğeri hasar alan mağdur Sevim Tekin, mahkemede eşinin akrabalarına beni keseceğini söylediğini belirterek  “ 14 yıllık evliyiz.Hala boşanamadık. Evliğimiz boyunca bana tehditler küfürler ediyordu.Böbrek ameliyatı için 400 TL para verdi sadece.Kendisini dolandırıldığını söyleyerek evi ve arabayı sattı.Dükkânımız vardı onu da devretti. At yarışı yüzünden hepsi gitti. Ev sahibine borcumuz var diyerek ev eşyalarını satacağım dedi.Bende artık eşyalar giderse yokum dedim.Ev eşyalarını satacağını ve o yüzden bana annengilin evinde kal dedi. Sonra da anlaşmalı boşanalım dedi.Sonra beni arayarak boşanma davası açmaya gittik. Olay günü okuyan çocuğuma yemek götürmek için evden çıktım.Yoldan karşı karşıya geçerken onu farkettim.Ben yoluma devam ettim.Sonra öğrendim ki akrabalarına onu keseceğim falan diyormuş.Ben giderken apartmanın kenarından çıktı bana yolun bu tarafına geç dedi.Daha sonra benim önüme geçti.Ben kendisine kesinlikle şerefsiz demedim.Birlikte konuşarak yürümeye başladık.Su anda vaktim yok dedim.Ve bir anda bana bıçağı sapladı yere düştüm yerde 8 kere daha bıçak darbesi aldım.Zekai ağabey gelince kaçtı.Karaciğerim parçalandı, Akciğerim söndüğü için ayağa kalkamadım.Bana öldürmeye geldim seni yaşatmayacağım dedi.”  İfadelerini kullandı.

    Olay günü balkondan Tekin çiftinin tartıştığını gören tanık Zekai Arbacı,mahkemede  yaşananları anlattı: “ Sanığı Berber olarak tanırım. Olay günü eşimle kahvaltı yapıyordum. Şahıs evin karşısında dikiliyordu.Sonra mağdur Sevim geldi.Tartışmaya başladılar.Sanık bıçaklamaya başladı bir anda.Bende balkondan bağırdım ve aşağıya indim.Sanık beni görünce kaçmaya başladı.”

     

    Anahtar Kelimeler: Boşanmak, Isteyen, Eşini, Sokak, Ortasında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR EL SANATLARI OLMADIKÇA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cennet BOLU’DA gübre kokusu”TARİH”e mi karışacakmış?...
  • METE FERAH METE FERAH ANIT AĞAÇLARA BAKIŞIMIZ!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAŞARININ TEMELİNDE ÇOK OKUMAK VE ÇOK ÇALIŞMAK YATIYOR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ÇİÇEK BAHÇESİ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HEP GÜZEL VE FİT OLACAKSIN VE BUNU GÖSTERECEKSİN
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu SEVGİ İLE DOSTLUKLAR KURULUR VE KORUNUR...
  • Aydın Hitit Aydın Hitit “Eeee?”
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İŞTE O OKULDA YAŞANANLAR !!!
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Patates Ekecek Üretici Kalmayacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124