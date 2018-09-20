Haber: Aysun BEYKOZ

Olay geçtiğimiz sene Sümer Mahallesi Saka Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma evresinde olan Sevim Tekin, annesinin evinden çıktığı sırada eşi Umut Tekin’i gördü. Sevim Tekin, eşinin konuşma isteğini reddedince tartışma çıktı. Umut Tekin, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla genç kadını 9 kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan Umut Tekin daha sonra polise giderek teslim oldu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yuvasının yıkılmaması için çok mücadele ettiğini belirten sanık Berber Umut Tekin mahkemedeki ifadesinde şunları ifade etti: “ Yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Ancak eşimi kesinlikle öldürmek istemedim.Tekrar yuvamızı kurtarmak adına kendisiyle konuşmak istedim.Kendisinin evlilik sürecinde ortaya çıkan böbrek rahatsızlığı vardı.Bu nedenle ameliyatı için yüklü miktarda para harcadım.Tüm bu nedenlerle maddi olarak zorluk içerisindeydim.At yarışına bahis yapıyordum.Maddi olarak beni sarsacak bir miktar değil.Maddi olarak zorluğa düştükten sonra eşim evleri ayırarak annesini evine gitti. Çocuklarım da kendisinde kalıyordu. Olaydan bir gün önce çocuğun okuluna gittim çocuğun durgun olduğunu gördüm. Öğretmeniyle konuştum. Bu sırada oğlumun bir arkadaşı ile tanıştım ve bana annem ve baban ayrı değiller mi diye sordu bu benim çok ağrıma gitti.Ertesi günde eşimle görüşmek istedim. Annesinde kaldığı için bulunduğu mahalleye gittim.Eşimin ailesinden çekindiğim için bıçak taşıyordum. Sokakta eşimi gördüm yanına gidip konuşmak istediğimi söyledim.Bana konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Bana şerefsiz diyerek itekledi. Bunun üzerine çok sinirlendim.Ne yaptığımı önce kaçtım biraz gidip düşününce ne yaptığımın farkına vardım.Kendim polise giderek teslim oldum.Yaptığımdan çok pişmanım.

Eşinin 9 bıçak darbesi ile karaciğeri ve akciğeri hasar alan mağdur Sevim Tekin, mahkemede eşinin akrabalarına beni keseceğini söylediğini belirterek “ 14 yıllık evliyiz.Hala boşanamadık. Evliğimiz boyunca bana tehditler küfürler ediyordu.Böbrek ameliyatı için 400 TL para verdi sadece.Kendisini dolandırıldığını söyleyerek evi ve arabayı sattı.Dükkânımız vardı onu da devretti. At yarışı yüzünden hepsi gitti. Ev sahibine borcumuz var diyerek ev eşyalarını satacağım dedi.Bende artık eşyalar giderse yokum dedim.Ev eşyalarını satacağını ve o yüzden bana annengilin evinde kal dedi. Sonra da anlaşmalı boşanalım dedi.Sonra beni arayarak boşanma davası açmaya gittik. Olay günü okuyan çocuğuma yemek götürmek için evden çıktım.Yoldan karşı karşıya geçerken onu farkettim.Ben yoluma devam ettim.Sonra öğrendim ki akrabalarına onu keseceğim falan diyormuş.Ben giderken apartmanın kenarından çıktı bana yolun bu tarafına geç dedi.Daha sonra benim önüme geçti.Ben kendisine kesinlikle şerefsiz demedim.Birlikte konuşarak yürümeye başladık.Su anda vaktim yok dedim.Ve bir anda bana bıçağı sapladı yere düştüm yerde 8 kere daha bıçak darbesi aldım.Zekai ağabey gelince kaçtı.Karaciğerim parçalandı, Akciğerim söndüğü için ayağa kalkamadım.Bana öldürmeye geldim seni yaşatmayacağım dedi.” İfadelerini kullandı.

Olay günü balkondan Tekin çiftinin tartıştığını gören tanık Zekai Arbacı,mahkemede yaşananları anlattı: “ Sanığı Berber olarak tanırım. Olay günü eşimle kahvaltı yapıyordum. Şahıs evin karşısında dikiliyordu.Sonra mağdur Sevim geldi.Tartışmaya başladılar.Sanık bıçaklamaya başladı bir anda.Bende balkondan bağırdım ve aşağıya indim.Sanık beni görünce kaçmaya başladı.”