Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz Kalıcı Konutlar Mahallesi 18’inci Ada’da meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmak için adliyeye giden 2 çocuk sahibi Özgür Yıldız ile Gonca Yıldız, mal paylaşımı için daha önce yaşadıkları evde öğle saatlerinde bir araya geldiler. Eski asker olan ve şuan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde sekreter olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Yıldız ile ev hanımı Gonca Yıldız, kısa süre sonra tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonucu Özgür Yıldız, eski eşini 5 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra, bıçağı kalbine saplayarak intihar etti.

KOMŞUSUNU ARADI

Kocası tarafından bıçaklanan Gonca Yıldız, ölmeden dakikalar önce komşusunu arayarak kocası tarafından bıçaklandığını haber verdi. Olay yerine gelen komşu, defalarca evin ziline bastı ve içerden ses gelmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, camdan girdikleri evde çiftin cansız bedenlerini buldu.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Özgür ve Gonca Yıldız'ın cesetleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.