Eşinin mektubunu cenazesiyle birlikte aldı

Haber: C. Kutay Aykan

Kocaeli ili İzmit ilçesinde ikamet eden ve kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeni ile yüzde 100 engelli raporu bulunan 30 yaşındaki Eylül Tuvgan 30, bir arkadaşının tartıştığı avukatı darp etti. Olay sonrası açılan kamu davasında Tuvgan'ın daha önce işlediği 'yaralama' suçundan bulunan 1 yıl hapis cezasının infazına karar verildi. Karar neticesinde Tuvgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KALP HASTASINA “SAKINCA YOKTUR” RAPORU

Avukat Fedayi Okumuş, karara Tuvgan’ın ileri derere kalp yetmezliği rahatsızlığı dolayısıyla itiraz etti. İtiraz sonrası mahkeme Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden rapor istedi. Hastane tarafından mahkemeye gönderilen raporda, “Hayatını idame ettirebileceğinden dolayı cezaevinde kalmasında sakınca yoktur. Ama kalp nakli sırası bekliyor. Nakil çıktığı anda çok hızlıca hareket edilmeli. İnfazı tehir edilebilir” ifadelerine yer verildi. Mahkeme gelen raporu gerekçe göstererek yapılan itirazı reddetti.

BOLU’DA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evli ve 3 çocuk babası Eylül Tuvgan daha sonra Bolu T Tipi Cezaevine sevkedildi. Tuvgan, 4 ay sonra 23 Kasım 2019’da kalp krizi geçirdi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Tuvgan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİNE YAZDIĞI MEKTUP CENAZESİYLE BİRLİKTE ULAŞTI

Eylül Tuvgan’ın cenazesi işlemlerin ardından İzmit’e gönderildi. Cenazenin aileye teslim edildiği gün Bolu T Tipi Cezaevinden eşini kaybeden Elif Beyza Tuvgan’a bir posta geldi. Mektubu açan Elif Beyza Tuvgan, eşinin kalp krizi geçirmeden önceki gün kendisinin doğum gününü kutlamak için yazdığı mektupla karşılaştı. Mektubu okuyan Tuvgan gözyaşlarına boğulurken eşinin rahatsızlığına rağmen cezaevine gönderilmesinde ihmal olduğunu söyledi. Elif Beyza Tuvgan, eşi Eylül Tuvgan’ın cezaevine gönderilmesi sürecinde rapor hazırlayan hastane, mahkeme ve infaz savcılığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

“DIŞARIDA OLSAYDI BU ŞEKİLDE OLMAZDI”

Eylül Tuvgan'ın eşi Elif Beyza Tuvgan yaşanan acı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Eşimle 13 yıllık bir beraberliğimiz oldu. Bir avukatı dövmüştü. Suçlu değildi ama kamu davası peşini bırakmadı. 4 ay kadar süre cezaevinde yattı, geçen sene 23 Kasım'da kalp krizi geçirmiş. Acil bir şekilde aradılar ve ben de koşarak Bolu'ya gittim. Cezaevindeyken sabah saatlerinde duşa girmiş. Duşa girdikten sonra acil bir şekilde ambulansla getirildiği hastanede bilinci tamamen kapalı bir şekilde yatıyordu. Cezaevine girmeden 8 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Buradaki hastanelerden, savcılıklardan aldığımız raporlar mevcuttu. Ama hiçbir şekilde cezaevinden çıkartamadık. 1 ay önce savcı ve doktorlara dava açtık. Biz suçlu değiliz, eşim suçlu olmadığı halde yattı. Çünkü engelli raporu vardı. Eşim vefat ettikten sonra 11 aylık bir süreç geçirdik. Çok zor bir dönemdi. 3 çocukla tek başıma kaldım. Yasalar uygulanmadığı için benim eşim cezaevine girdi. Belki dışarıda olsaydı bu şekilde olmazdı. Bu yaşam savaşını verebilirdi. Ölümüne sebep olan hakim, savcı ya da diğer avukatın ceza almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.