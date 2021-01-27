Eşiyle barışmak için intihara kalkıştı

Haber: N. Halid Altundal

Olay, Çıkınlar Mahallesi D-100 Karayolu üzeri Shell Birlik Petrol yanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. İsmail Çelik isimli vatandaş iddiaya göre karısının kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle Rahmi İnşaat’a ait bir inşaatın 4. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çelik’i gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine kısa sürede emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Emniyet ekipleri 50’li yaşlardaki İsmail Çelik’i intihardan vazgeçirmek için uzun uğraşlar verdi. İtfaiye tarafından şahsın atlama ihtimaline karşın aşağı atlama yatağı kuruldu. Polis etrafta meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi güvenlik şeridi içerisine aldı.

Uzun süre inşaatın 4. katında bir demire sarılarak duran İsmail Çelik’i intihardan vazgeçirmek için ekipler yoğun çaba harcarken olay yerine gelen eşi Çelik’e tepki gösterdi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan öfkeli eş, daha sonra polisler eşliğinde eşi İsmail Çelik’i intihar vazgeçirmek için seslendi. İsmail Çelik, eşinden kendisini affedeceği ve barışacakları sözünü almasının ardından kendisini bekleyen emniyet ekiplerine teslim oldu. Çelik’in intihardan vazgeçmesi ile eşi ve olay yerindeki herkes rahat bir nefes aldı. Polislerle birlikte aşağı inen İsmail Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü..