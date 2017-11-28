Haber: Gönül OLUTÜRK



Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Taşkesti - Akyazı, Mudurnu - Nallıhan karayolunda kış mevsimi itibarıyla denetimlerini artırdı. Ekipler tarafından sürücülerin GBT'leri sorgulanırken, araçlarda yük kontrolü, hız limiti ve kış lastik denetimleri yapılarak, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Yapılan denetimlerde 70 kadar araç ve araçların içerisinde bulunan 100 kadar şahıs asayiş bakımından kontrol edildi. Kontroller sonucunda 11 araca cezai işlem uygulanırken, hakkında araması bulunan 1 şahısta yakalanarak adli makamlara teslim edildi.