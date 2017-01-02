Bakan Güllüce’ye ziyaretinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş eşlik ettiler.

Yeni yılın ilk gününde yakınları ile birlikte Narven’e gelen Bakan Güllüce’ye, Narven A.Ş. Y.K.Ü ve Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve Narven A.Ş. Y.K.Ü Şerafettin Nalçacı ev sahipliği yaptı. Bakan Güllüce, kahvaltı sonrası tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Narven’in kapalı sokaklarını, dairelerini, termal havuz ve SPA alanlarını gezen Güllüce ve beraberindeki heyet projeye hayran kaldı.

“Buraya Türkiye’nin gelişmişliği birebir yansımış”

Gezi sonrası tesis hakkındaki izlenimlerini paylaşan Güllüce, “Narven’in hizmet standartları bakımından çok iyi bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi: “Narven’de inşaat malzemeleri olarak yeni, güzel çok kaliteli malzeme kullanılmış. Buraya Türkiye’nin gelişmişliği birebir yansımış. Biz eski mühendisleriz. Bizim mezun olduğumuz yıllarda bu malzemeler yoktu. Türkiye inşaat sektöründe çok iyi bir yere geldi. Narven, bütün bu gelişmişliğin birebir yansıdığı örnek bir proje olarak göze çarpıyor.” dedi.

Narven’in yüzde yüz “yerli ve milli” sermayedarlar tarafından oluşturulan örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Güllüce, “Benim burada çok hoşuma giden bir şey var. Aynı şehrin insanları bir araya gelerek böyle bir tesis oluşturmuşlar. Bizim müteşebbislerimizin aynı Narven’de olduğu gibi bir araya gelerek örnek projeler yapması lazım. Bolu’lu işadamları bunu başarmışlar. Yani böyle büyük bir tesisi idealize ediyorlar, projelendiriyorlar, gerçekleştiriyorlar. Güçlerini birleştirerek başkalarına da örnek oluyorlar. Tebrik ediyorum” diye konuştu. Güllüce, Narven’in ortaklık modelinin başka illerdeki müteşebbislere de örnek olacağını söyledi.

Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş: “Narven, Marmara lokasyonu içerisinde en kaliteli yer”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Narven’in Marmara lokasyonu içerisinde en kaliteli yer olduğunu belirtti. Demirtaş şunları söyledi: “Narven’de hem malzeme olarak hem de hizmet sunumu açısından birçok özgün uygulama var. Mimari tasarım olarak da çok güzel. Cafetaryasında otururken bile klasik bir termal tesiste değil de beş yıldızlı bir otelde oturuyor gibi oluyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Çünkü klasik termallerde biraz da insanı bunaltan bir hava vardır. Çocukları bile zor ikna edersiniz termale götürmeye. Ancak Narven konsepti çocuğundan yaşlısına herkesi memnun edecek şekilde ve uzun süre kalmaya uygun olarak inşa edilmiş.”

Başkan Yılmaz: “Bolu’nun turizm kenti olmasında Narven’in ehemmiyeti büyük”

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Narven’in Bolu’nun iç turizmine ivme kazandıracak bir proje olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bolu ileride büyük bir turizm kenti olacak. Bolu’nun turizm kenti olmasında, gelecekte dünya çapında bir merkez olmasında Narven’in ehemmiyeti büyük”

Birleşik Medya Ajans (BMA)



