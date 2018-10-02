Haber: Kasım ŞAHİN

Taşkesti Beldesi eski Belediye Başkanı Saim Çevik, partisinden ihraç edilmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra sessizliğini bozarak, sosyal paylaşım sitesi facebook sayfasından adeta ateş püskürdü. Çevik bu paylaşımı gündeme damgasını vurdu. Çevik’in facebook özel sayfasından şunları paylaştı;

“Kıymetli dostlarım sizlerden aldığım desteği, duayı ve enerjiyi sizlerin milletimin yolun da harcamaya koşmaya devam edeceğim. Ne yaptıysam,Allah için yaptım. Bizler hizmet yolunda memleket için, milletim için daha ne yapa bilirim diye dertlenirken yanımıza aldıklarımız adeta köstek oldular. Onların derdi kendisiydi kendi menfaatleriydi. Bu günleri rüyasında göremeyecek olanlar, son kullanma tarihi bitmiş, kendilerini bir şey sanan, siyasetin arkasına sığınan, riyakarlarla ikiyüzlülerle tek başıma savaştım. Biz memlekete bir şeyler kazandıralım derken otel lobilerinde sahte planlara imza atanlar, milletime yapılan haksızlıklara göz yumanlar, bir tabak yemeğe yollarımızı sularımızı peşkeş çekenler, işyerime gelerek tehdit eden sözde yatırımcı sözde siyasetçiler, sözde başkan vekilliği yapanlar, düne kadar donunu çekemeyenler, susan konuşamayanlar. Bu millet size 31 Mart'ta öyle güzel cevap verecek ki az kaldı”

SÖZLERİM ŞER ODAKLARINADIR

Bu millet kereste fabrikasında görev alan bazılarını, milletin telefonlarına bakmayıp hainlik yapanları da unutmadı. Toplumun içinde din tüccarlığı yapıp kendisini peygamber gibi göstermeye çalışanları sizler iyi biliyorsunuz. Mesire alanlarına, yollara, ormanlara, milletin arazilerine konmasına göz yummayan, milletten kaçmayan, gücünü milletten alan, haksızlıklara ve yolsuzluklara göz yummayan partilisi de milleti olan kişinin adıdır Saim Çevik. Dün nasılsam bu gün yine aynı hiçbir güç milletime olan sevdamı bitiremeyecektir. Sözlerim şer odaklarınadır. Vatan hainlerine, ikiyüzlülere, kendi menfaatleri uğruna milletimi satanlaradır. Saygıdeğer takipçilerim artık konuşacağım ve susmayacağım. Siyaseti arkasına alıp yargısız infaz yapanlar, bu günlerde olana bitene kulak tıkayanlar, kul hakkına girmek isteyenlere, makamlarını mevkilerini milletten aldıklarını milletine silah olarak kullananlara kulak vermeyenlere ne oldu nerdesiniz. Sizler çok dürüst ve namusluydunuz, hodri meydan diyorum" sözlerine yer verdi.