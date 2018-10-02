banner133

banner128

banner120
02 Ekim 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Eski başkan ateş püskürdü

    AK Parti’den ihraç edilen Taşkesti Eski Belediye Başkanı Saim Çevik, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Çevik açıklamasında kimleri kastetdiği merak konusu oldu.

    02 Ekim 2018 Salı 09:14
    Bu haber 123 kez okundu
    Eski başkan ateş püskürdü

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Taşkesti Beldesi eski Belediye Başkanı Saim Çevik, partisinden ihraç edilmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra sessizliğini bozarak, sosyal paylaşım sitesi facebook sayfasından adeta ateş püskürdü. Çevik bu paylaşımı gündeme damgasını vurdu. Çevik’in facebook özel sayfasından şunları paylaştı;

    “Kıymetli dostlarım sizlerden aldığım desteği, duayı ve enerjiyi sizlerin milletimin yolun da harcamaya koşmaya devam edeceğim. Ne yaptıysam,Allah için yaptım. Bizler hizmet yolunda memleket için, milletim için daha ne yapa bilirim diye dertlenirken yanımıza aldıklarımız adeta köstek oldular. Onların derdi kendisiydi kendi menfaatleriydi. Bu günleri rüyasında göremeyecek olanlar, son kullanma tarihi bitmiş, kendilerini bir şey sanan, siyasetin arkasına sığınan, riyakarlarla ikiyüzlülerle tek başıma savaştım. Biz memlekete bir şeyler kazandıralım derken otel lobilerinde sahte planlara imza atanlar, milletime yapılan haksızlıklara göz yumanlar, bir tabak yemeğe yollarımızı sularımızı peşkeş çekenler, işyerime gelerek tehdit eden sözde yatırımcı sözde siyasetçiler, sözde başkan vekilliği yapanlar, düne kadar donunu çekemeyenler, susan konuşamayanlar. Bu millet size 31 Mart'ta öyle güzel cevap verecek ki az kaldı”

    SÖZLERİM ŞER ODAKLARINADIR

    Bu millet kereste fabrikasında görev alan bazılarını, milletin telefonlarına bakmayıp hainlik yapanları da unutmadı. Toplumun içinde din tüccarlığı yapıp kendisini peygamber gibi göstermeye çalışanları sizler iyi biliyorsunuz. Mesire alanlarına, yollara, ormanlara, milletin arazilerine konmasına göz yummayan, milletten kaçmayan, gücünü milletten alan, haksızlıklara ve yolsuzluklara göz yummayan partilisi de milleti olan kişinin adıdır Saim Çevik. Dün nasılsam bu gün yine aynı hiçbir güç milletime olan sevdamı bitiremeyecektir. Sözlerim şer odaklarınadır. Vatan hainlerine, ikiyüzlülere, kendi menfaatleri uğruna milletimi satanlaradır. Saygıdeğer takipçilerim artık konuşacağım ve susmayacağım. Siyaseti arkasına alıp yargısız infaz yapanlar, bu günlerde olana bitene kulak tıkayanlar, kul hakkına girmek isteyenlere, makamlarını mevkilerini milletten aldıklarını milletine silah olarak kullananlara kulak vermeyenlere ne oldu nerdesiniz. Sizler çok dürüst ve namusluydunuz, hodri meydan diyorum" sözlerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti’den, Ihraç, Edilen, Taşkesti

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GÖRDÜK Kİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop SN.“ UĞUR DÜNDAR”DAN “BEYAZ ET”CİLERİMİZE “YİNE”GÖNÜLLÜ DESTEK Mİ?..
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOOOK ACİİİİL...HERŞEY FUTBOL DEĞİL .....
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 9 YILDIR NEREDEYDİNİZ ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Sadece Adımız Müslüman
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ HAYVAN SEVERLERİN MJUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HAYVAN HAKLARI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan CUMHURİYET’İMİZİN ÇINARLARINDAN FERRUH TEKMEN TEYZEMİZİ KAYBETTİK
  • METE FERAH METE FERAH YARIN NE OLABİLİR, BİRAZ DÜŞÜNELİM!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİLENDİRME GEZİSİ ARDINDAN -1-
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu SEVGİ İLE DOSTLUKLAR KURULUR VE KORUNUR...
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124