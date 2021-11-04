Eski Başkan hakkında 2 yıl hapis istemi

Haber: Erdal Tanrıverdi

1999 ile 2004 yılları arasında Bolu Belediye Başkanı olarak görev yapan hali hazırda Bolu Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı olan Yüksel Ceylan hakkında “Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianame Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.2019 yılında muhasebeciliğini yaptığı Seben ilçesine bağlı Kuzgölcük Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Tahsin Ramazan, Selahattin Yaman, Selahattin Güder, Raşit Kazan, Önder Özcan ve Mustafa Yerlika’nın şikayetleri üzerine açılan davada Eski Başkan Yüksel Ceylan hakkında iki yıla kadar hapis cezası istendi.

2019 yılında kooperatifin muhasebeciliğini yapan Yüksel Ceylan ile kooperatif başkanı Mustafa Duman, üyeler Uğur Kuzpınar, Şakir Erol hakkında Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davayı inceleyen mahkeme, görevi kötüye kullanmak suçundan tutuksuz yargılanan 4 kişi hakkında görevsizlik kararı vererek dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti. DSP’den 1999-2004 yılları arasında Bolu Belediye Başkanlığı yapan Yüksel Ceylan hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şikayetçi kooperatif üyeleri, haklarının verilmediğini iddia ederek, alacak senetlerinin kaybedildiğini ve ibraz edilmediğini, kooperatifin yaklaşık 200 bin lira zarara uğratıldığını, komisyon haklarının ödenmediğinden dolayı şikayetçi olduklarını belirtiler. Duruşmaya katılmayan ve savcılıkta ifade veren Yüksel Ceylan hakkında savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemi yer aldı.

Eski Bolu Belediye Başkanı Yüksel Ceylan üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, muhasebe evraklarının usulüne uygun olarak kaydedildiğini belirtti. Suçlamaları kabul etmediğini yazılı olarak beyan eden Ceylan’ın avukatı Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekci’de duruşmaya katılmadı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 13:26