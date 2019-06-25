Eski başkan neler dedi neler



Haber: Aysun Beykoz

Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partililerine seslenerek, “CHP kontenjanından girseydiniz daha iyi olurdu” dedi. Bilindiği üzere 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ilimizde ittifak yapmış ve ittifak kapsamında Belediye Meclisi listesine de İYİ Partili isimler alınmıştı. Yerel Seçimlerin ardından seçime CHP listesinden giren İYİ Partili Mansur Şen, Ahmet Yılmaz, Hakan Alparslan ve Suat Orhan Belediye Meclis Üyeliğini elde etmişti.

31 Mart sonrası Bolu Belediye Meclisi’nde AK Parti listesinden seçilen Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partili isimler ilk toplantıda istifa ederek partilerine dönerken gözler İYİ Partililere çevrilmişti. Ancak aradan geçen yaklaşık 4 aya rağmen İYİ Partili isimlerin hiçbiri CHP’den istifa ederek partisine geri dönmedi.

AYDIN’DAN SERT ELEŞTİRİ…

İYİ Parti Bolu eski İl Başkanı Mehmet Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belediye Meclisi Üyesi olan partililerini bombaladı. Eski İl Başkanı Aydın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bolu da, İyi Partinin kontenjanından belediye meclis üyesi olan muhteremler... 31 Mart seçimleri biteli 3 ay oldu. Millet ittifakı nezdinde seçimlere girilmiş ve Bolu’da da değişim gerçekleştirilmiştir. Bu başarıda belediye başkanlığı seçimi olarak düşünüldüğünde İYİ Partinin katkısı büyüktür.”

CHP’DEN GİRSEYDİNİZ

Paylaşımında istifa edip partiye geri dönmeyenleri de hedef alan Aydın, “Tüm Türkiye’de İttifak adayı olarak seçilen arkadaşlar partilerine dönmüş olmasına rağmen Bolu’da partinize dönmemenizi izah etmek mümkün değildir. CHP Kontenjanından girseydiniz daha iyi olurdu” ifadelerine yer verdi.