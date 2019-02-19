Eski başkan yeniden aday oldu

Haber: Aysun BEYKOZ

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aktaş, “Değerli Kıbrıscıklı hemşerilerim, değerli dostlar;bugün il seçim kuruluna müracaatımı yaparak Bağımsız Kıbrıscık Belediye Başkan'ı Adayı oldum.İnşallah sizlerin desteği ile bir dönem daha sizlere ve ilçeme hizmet etmek istiyorum.Destek sizden, hizmet benden diyerek herkese iyi akşamlar,iyi tatiller dileği ile sağlık ve mutluluklar. Bağımsız Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı” paylaşımında bulundu.

Kemal Aktaş 2009-2014 yılları arasında 5 yıl süre ile Kıbrıscık İlçemizde Ak Parti’den Belediye Başkanlığı yapmıştı. 2014 Mart ayında yapılan seçimlere belediye başkanı ve yeniden Ak Parti Belediye Başkan adayı olarak girmiş ama seçimleri CHP’nin adayı Doğan dağ kazanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 13:16