Eski başkana yeni kıyak

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Genel Meclisi Covid 19 tedbirleri nedeniyle önceki gün olağan üstü toplandı. Toplantıya Bolparsan Şirketinin, Yeniçağa İlçemize bağlı Çamlık köyü sınırları içerisine kümes yapmak için istediği başvuruya olumlu cevap verilmesi damgasının vurdu. İl genel meclisinde Bolparsan A.Ş’nin kümes yapması için gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu onaylayarak kümes yapımının yolunu açmış oldu.

Ak Partili üyelerde karşı çıktı;

5 CHP, 2 MHP ve 16 AK Parti olmak üzere 23 üyeli Bolu İl Genel Meclisinden 16 evet ve 7 hayır oyu alan şirket oy çokluğuyla CED raporuna onay aldı. Rapora CHP’nin beş meclis üyesinin yanı sıra, Yeniçağa ilçesinin iki AK Partili meclis üyesi de hayır oyu verdi. CHP’den Erhan Beykoz, Alaattin Karadoğan, Erdal Tombak, Eyüp Beşli ve Bedri Pehlivan hayır oyu kullandı. AK Partili Yeniçağa meclis üyeleri Erdoğan Yetkin ve Tevfik Ay’da ilçe halkının yüzüne bakamayız diyerek hayır oyu kullandı.

Kümes kısıtlamasına rağmen;

40 Bin metrekare alana kurulacak olan 500 Binlik kümes teşkilatının çevreye olumsuz etkisi olmayacağı şeklinde onaylanan CED raporu bir yana, 2015 yılında alınan Yeniçağa Gölü ve yeraltı sularının korunması prensip kararları gereği kümes yapılacak alanı da kapsayan bölgeye inşaat izni verilemiyordu. 2015 yılından bu yana hiçbir başvuruya verilmeyen kümes yapım iznini ve CED raporunun eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz’ın şirketine neden verildiği ise merak konusu oldu.

Yeniçağa halkı ayağa kalktı;

AK Partili iki İl Genel Meclisi Üyesi hayır oyu kullanırken, Bölge köylerinin muhtarları kümeslerin yapılmaması için İl Genel Meclisine dilekçe verdi. Kümes yapımında ısrar edilmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten köy muhtarları, “kümes yapılacak arazinin yanı başında birçok köye giden su hatlarının bağlı olduğu içme suyu deposu var. Bu deponun yanına 500 bin tavuğun gübresini koymak en hafif tabirle cinayettir” yorumunu yaptılar.

İl Genel Meclisinden geçen kararlar Bolu Valisi Ahmet Ümit’in onayına sunuluyor. Vali Ümit’in eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın ortağı bulunduğu Bolparsan A.Ş şirketine presip kararlarına rağmen kümes yapım izni verip vermeyeceği ise önümüzdeki hafta belli olacak.