Eski Başkana zimmet çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

2015-2016-2017 ve 2018 yıllarında Bolu Belediyesince ödenen ‘Sosyal Denge Yardımlarını inceleyen Sayıştay Müfettişleri yardım ödemelerinde usulsüzlük tespit etti. Geçmiş döneme ilişkin yapılan incelemelerde Sosyal Denge Yardımı almaması gereken Dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Belediye Meclisinden atanan başkan yardımcılarının Sosyal Denge Yardımı aldığı belirlendi. Bazı üst düzey belediye çalışanlarının ve memur kadrosundan belediye başkan yardımcılığı görevine getirilen bazı kişilerin maaşlarına yansıtılan Sosyal Denge Yardımlarının ise yasal limitlerin üzerinde ödendiği belirlendi.

YARDIMA MUHTAÇ YILMAZ

Sadece devlet memuru olan kişilerin belirli limitler dahilinde alabildiği Sosyal Denge Yardımlarının seçilmiş belediye başkanına ve belediye meclis kadrosundan atanan belediye başkan yardımcılarına da ödendiği ortaya çıktı. 3 dönem Alaaddin Yılmaz ve seçilmiş başkan yardımcılarının maaşlarına da bu yardımın yansıtılması sebebiyle Sayıştay müfettişleri tarafından çıkarılan zimmet ilgili kişilerden geri istendi. Sadece, Yılmaz’a çıkarılan zimmettin 178 bin lira olduğu belirtildi. Müfettiş raporuyla ortaya çıkan zimmet skandalıyla, Yılmaz’ın ve belediye meclisinden kendisine yardımcı olarak görevlendirdiği Emine Davarcıoğlu, İsmail Yamantürk, Necmi Arman, Abdulkadir Key, Hüseyin İka ve Mücahit Engin gibi isimlerin yardıma muhtaç olduğu anlaşıldı.

BAŞKAN ÖZCAN NE DEDİ

Bolu Belediye Meclisi’nde konuşan Tanju Özcan, “Sayıştay müfettişleri tarafından geçmiş dönemlerle alakalı yapılan incelemelerde Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz ve meclis üyeliğinden başkan yardımcılığı kadrosunda görev yapan isimlere zimmet çıktı. Sadece devlet memurlarının yararlanması gereken Sosyal Denge Yardımları var. Bu yardımlar aylık olarak devlet memurlarının maaşlarına yansıtılıyor. Ancak bu yardımları seçilmişler alamıyor. Mülkiye ve Sayıştay müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde başta Alaaddin Yılmaz ve meclis üyeliği kadrosundan başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan bazı isimlere bu yardımlar verilmemesi gerekirken verilmiş. Bunlar Mülkiye ve Sayıştay müfettişlerinin yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. Rapor elimize ulaşınca kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

SADECE SEÇİLMİŞLER YOK

Sayıştay Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonrası Sosyal Denge Yardımlarını Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz ve meclis üyeliği kadrosundan başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan kişiler dışında bazı üst düzey belediye personelinin de aldığı anlaşıldı. Hesabına yasal limitlerin üzerinde para aktarıldığı belirlenen Zerrin Biçen, Zafer Kazan, Serkan Ilgaz ve İhsan Ağcan gibi isimlerden ödenen fazla Sosyal Denge Yardımlarının geri talep edildiği öğrenildi. Sayıştay Müfettişleri tarafından konuya ilişkin yazılan raporda 23 belediye çalışanına çeşitli miktarlarda olmak üzere toplan 280 bin lira zimmet çıkartıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019, 12:48