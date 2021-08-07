Eski belediye başkanı için özel sauna mı yapıldı?

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı 2.oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçmiş dönemde Belediyenin otoparkının içinde eski belediye başkanına özel yaptırılan bir sauna olduğunu söyledi. Başkan Özcan, otoparkın bir hafta sonra yıkılacağını ve tüm Bolu halkının bu saunayı göreceğini belirtti. Ayrıca BOBES’te çalışan 3000 tane sporcunun çalıştığını ve bunların hiç birinin o saunanın yerini bilmediğini söyleyen Başkan Özcan, “Başta Eski Belediye Başkanı ve tayfası kullanmış. Göstereceğim saunanın yerini de Lale devri dönemi bitmiştir” dedi.

“TÜRK MİLLETİNİN HAKLARINI YEDİRECEĞİM”

Başkan Tanju Özcan, “Belediye otoparkını yıkıyoruz. Otopark yıkılırken orada bir şey göreceksiniz. Orada yapılmış bir sauna göreceksiniz. Belediye Başkanı için yapılmış özel bir sauna göreceksiniz. Halka göstereceğim. Lale devri gibi bir dönem yaşanmış burada. Yer Bolu Belediyespor’a yapılmışta belediyespor’dan başka herkes kullanmış. Ben o saunayı herkese göstereceğim. Başta Eski Belediye Başkanı ve tayfası kullanmış. Soruyorum BOBES’te ki çalışanlara, 3000 tane sporcu var. Saunanın yerini bilmiyorlar. Göstereceğim saunanın yerini de Lale devri dönemi bitmiştir. Biz göreve yemin ederek başladık. Ben bu koltukta oturduğum sürece ne Türk milletinin haklarını yedireceğim. Ne de şu belediyenin 3 kuruşunu birilerine peşkeş çektireceğim. Ne yaparsanız yapın bunu bana yaptıramayacaksınız. Tanju Özcan 8 sene milletvekilliği yaptı alnına kara sürmeden geldi buraya. Bolu’nun hakkını hukukunu savunarak geldim” ifadelerini kullandı.