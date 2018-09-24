Haber: Ceylan Beykoz

Edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 18'i muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve geçen yıl görevinden istifa eden binbaşı T.Y, kent merkezindeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli T.Y, Ankara'ya gönderildi.