Haber: Kasım ŞAHİN

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında işlem başlatılan, AİBÜ soruşturma komisyonu raporuyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK sonucu görevinden ihraç edilen ve firari olarak yakalama emri çıkarılan AİBÜ eski DekanYardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Görevlisi Fahrettin Talay, bir ay önce İstanbul'da yakalanmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

Tutuklanmasının ardından bir ay sonra Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanılan Talay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Prof. Dr. Mehmet Yazıcı’yı meslekten tanırım. Bazen Yazıcı ile aramızda hasta bilgi alışverişi olurdu. Bu yönden dolayı kendisini tanırım. Firari durumda bulunan işadamı Adnan Daylan’ı da bir yakınını tedavi etmiştim ve birkaç kez de görüşmüşlüğümüz vardı. Mengen Sofrası adı altında birde restoranı bulunuyordu. Ailemle birlikte buraya gidip yemek yedik. Başka bir ilişkimde görüşmüşlüğümde yoktur" de”i.

Mahkeme Başkanı Seyfi Han’ın; “Neden bu güne kadar kaçtı, neden kaçtın” sorusuna ise Talay; “15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile görevimden alındım. Bir panik içindeydim. Birde önemli bazı rahatsızlıklarım vardı. Bu yüzden cezaevine girme korkusuyla kaçtım. Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadım 22 yıllık hekimim ve görevden alınınca şok yaşadım. İddia edildiği gibi ben Mehmet Yazıcı’nın yakın adamı bile olmadım. Odamda toplantılar bile yapmadım. Tahliyemi ve daha sonra da beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 22 Mart 2018 tarihine erteledi.