Haber: Faruk Çidem
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 16 şahsın içinde 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yapmış Ertuğrul Bozdağ ile eşinin de yer aldığı öğrenildi.
MÜSİAD ÜYELERİNE BOLPET GO’DAN İNDİRİM
14 Fetö şüphelisi daha adliyeye sevk edildi
Bolu'da bugün vefat edenler
“Yeni İstiklal Savaşı ve Gerçekler”
Eski emniyet müdür yardımcısı ve 15 kişi...
Doğanay; "Eğer kadın huzurluysa ülke huzurludur"
Yılmaz; "Onlar hain adamlardır" dedi
Kızılkaya'dan hodri meydan
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!