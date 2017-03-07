Haber: Faruk Çidem

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 16 şahsın içinde 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yapmış Ertuğrul Bozdağ ile eşinin de yer aldığı öğrenildi.