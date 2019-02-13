Eski koca dehşeti sürüyor

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşini defalarca evine gidip rahatsız edip darp eden ve tutuklu yargılanan Halim C. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden eski eş mahkemeye davalık olduğu eski eşinin babasını tanık olarak getirerek herkesi şok etti.

Şu an yaşadığı Gebze’den Ses ve Görüntülü İletişim Sistemi (SEGBİS)’le mahkemeye bağlanarak eski eşinin yaptıklarını anlatan Semiha K. “Eski eşimin daha öncede evime zorla girip beni darp etmişliği ve tehdit etmişliği var. Sonuncusunda kızını görme bahanesiyle evime geldi. Zorla içeriye girdi salona geçti. Sonra bana söylenmeye başladı telefonumu gördü elimden almaya çalıştı ben vermek istemedim bana bağırmaya kimlerle görüşüyorsun ki saklıyorsun telefonunu dedi. Bana hakaretler dedi seni öldürmeyeceğim, kolunu bacağını keseceğim sakat bırakacağım seni, beni rezil ettin herkese dedi. Aramızda arbede yaşandı karşı çıkınca bana yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dudağım patladı. Bende kızımı alıp dışarı çıktım karakola gittim ve şikayetçi oldum” dedi.

Eski eşini darp etmek ve evini yağmalamaktan tutuklu olarak yargılanan Halim C. ise mahkemeye tanık olarak eski eşinin babası kayınpederini getirdi. Mahkemede dinlenen baba ise kızı hakkında söyledikleriyle mahkeme heyetini şok etti. Eski damadının boşuna tutuklu olduğunu söyleyen baba “Bu işte asıl suçlu kızımdır damadımı tuzağa düşürdü. Onun yaptıklarını bana da yapsa bende aynı şeyi yapardım hak ediyor” diyerek söyledikleriyle mahkeme heyetini dehşete düşürdü.

Tutuklu sanık Halim C. ise eski eşinin suçlamalarını reddederek “Ben o gün eve iki kere girdim zorla bir girmem söz konusu değildir. Anahtarını ve telefonunu dışarı çıkınca kendisine vermek için aldım. Zaten daha sonra babamla yolladım. Karakola ise alkollü olduğum için gitmedim” dedi.

Mahkeme heyeti eksik olan hususların giderilmesi ve soruşturulmanın derinleştirilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 13:42