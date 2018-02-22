Bolu Bilim teknoloji Sanayi Eski İl Müdürü, Sanayi Bakanlığı K. Sanayi siteleri genel Müdürü Hayrettin Altun 70 yaşında hayatını kaybetti. Altun’un cenazesi 23 Şubat Cuma günü Yeşil Caminde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköy Aile mezarlığına defnedilecek.
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