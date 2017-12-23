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    • Eski rektör ve yardımcısı hakkında karar

    FETÖ/PDY’nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik devam eden mahkemede yargılanan eski rektör Hayri Coşkun ve eski rektör yardımcısı Mehmet Bahar hakkında karar verildi.

    22 Aralık 2017 Cuma 15:31
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    Eski rektör ve yardımcısı hakkında karar

    Haber: Semih BAYKAL

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi FETÖ/PDY yapılanması iddianamesinde yer alan 10'u firari, 19’u tutuklu toplam 77 akademisyenin yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı. Günlerce devam eden duruşmalarda birçok tanık dinlenirken sanıklar son savunmalarını yaptılar. Sanıklar mahkemeden beraatlerine karar verilmesini istediler. Mahkeme heyeti ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin de zarar gördüğü kanısıyla duruşmaya katılma talebini kabul etti. Savunmaların ardından Fethullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezalar ise şu şekilde oluştu.

    COŞKUN VE BAHAR’A BERAAT

    Mahkeme, AİBÜ Eski Rektörü Hayri Coşkun ile o dönemdeki Yardımcısı Mehmet Bahar’ın yöneltilen suçlardan beraat etmelerine karar verdi. Daha önceki duruşmada onurunun daha fazla zedelenmemesi için hakkında artık karar verilmesini isteyen Hayri Coşkun, kararı sevinçle karşıladı.

    Mahkeme’nin diğer sanıklar hakkındaki kararı okurken sanık yakınlarından bazıları fenalaştı.  Bugüne kadar gerçekleştirilen yargılamalar sonunda mahkeme 17 kişiye beraat, 2 kişinin ceza almasına gerek olmadığına karar verirken; 4 kişi örgüte yardım, 48 kişi örgüt üyeliği suçlarından cezalandırıldı. Mahkeme ayrıca 8 kişinin tahliyesine, 11 kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    BERAAT ETTİLER

    Mahkeme, sanıklar Ayşe Nurdan Korkmaz, Betül Yılmaz Evmek, Fatma Erdem, Gülzade Özyalvaçlı, Hakan Şahin, Hayri Coşkun, İsmail Akkaş, Kemalettin Erdem, Mehmet Bahar, Muhammet Ali Aslan, Murat Erdem, Sevil Bilir Göksüğür, Şaban Bayram, Tarık Ocak, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Ümmügülsüm Benek ve Zafer Sayan hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca, etkin pişmanlıktan yararlanan Mehmet Fatih Özlü ve Tülay Özlü hakkında cezalandırmalarına gerek yoktur dedi.

    İŞTE CEZA ALANLAR

    7 yıl 6 ay hapis ve hükümle birlikte tahliye: Adem Deniz Kurt, Ebubekir Çakmak, Hakan Şakar, Halil Taşman, Mahmut Alpay

    7 yıl 6 ay hapis ve tutukluluğun devamı: Bedri Selim Benek, Fatih Demircioğlu, Mahmut İnceel, Murat Özkan, Nadir Göksüğür, Mehmet Kurt, Murat Şereflican, Serkan Çakır, Özkan Özlü, Turan Eker, Şükrü Kılıç, Yusuf Ziya Akpınar

    6 yıl 3 ay hapis cezası: Abdülkadir Küçükbayrak, Alim Erdem, Arif Duran, Bayram Çörekçi, Bilge Sarıtaş Vural, Elçin Hakan Terzi, Fırat Zafer Mengeloğlu, Hakan Çakır, Hakan Sarman, İsmail Boyraz, Mansur Kürşat Erkuran, Mehmet Ata Cebe, Osman Yıldırım, Recep Bayram, Semahat Ahmetoğlu Duran, Serkan Öztürk, Tekin Taş ve Uğur Korkmaz

    1 yıl 13 ay hapis cezası: Bünyamin Koç, Ertuğrul Kargı, Muhsin Özden, Muhsine Zeynep Yavuz

    5 yıl 18 ay 22 gün hapis cezası: Hüseyin Taş, Mesut Erdurmuş ve Suzi Selim Ayhan

    5 yıl hapis cezası: İlyas Taşkıran

    7 yıl 6 ay adli kontrol hükümlerinin ihlali nedeniyle tutuklanmasına: Aytekin Alçelik

    5 yıl 18 ay 22 gün hapis cezası (tahliye): Muhammet Salih Elmas, Recai Erkural, İsmail İşçi

    7 yıl 6 ay hapis cezası: Zekiye Uslu Topaç

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY’nin, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi

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