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09 Şubat 2017 Perşembe
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    • Eski Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen bir vali yardımcısı ve 2 kaymakam tutuklandı.

    09 Şubat 2017 Perşembe 17:10
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    Eski Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
    Haber: Aysun BEYKOZ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir eski vali yardımcısı ve 2 eski kaymakam, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.
    Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren eski Bolu Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş, eski Kastamonu Ağlı Kaymakamı Adnan Şen ve eski Çankırı Eldivan Kaymakamı Sinan İnaltekin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
    Hakimlikçe sorgulanan eski Bolu Vali Yardımcısı Ertaş, eski Kastamonu Ağlı Kaymakamı Şen ve eski Çankırı Eldivan Kaymakamı İnaltekin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların, KHK ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.
    ÖNCE EŞİ ŞİMDİ KENDİSİ
    Bolu Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş’ın Hakim eşi Gülay Ertaş da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak meslekten ihraç edilmişti                        
    Anahtar Kelimeler: Ankara, Cumhuriyet, Başsavcılığı, Fetullahçı, Terör

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