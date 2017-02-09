Haber: Aysun BEYKOZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir eski vali yardımcısı ve 2 eski kaymakam, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren eski Bolu Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş, eski Kastamonu Ağlı Kaymakamı Adnan Şen ve eski Çankırı Eldivan Kaymakamı Sinan İnaltekin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan eski Bolu Vali Yardımcısı Ertaş, eski Kastamonu Ağlı Kaymakamı Şen ve eski Çankırı Eldivan Kaymakamı İnaltekin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların, KHK ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

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