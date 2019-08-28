Eski ve yeni huzuru

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Uzun süredir kamuoyunda gözükmeyen Eski Başkan Yılmaz, Bolu Ziraat Odası tarafından düzenlenen Dane Mısır Kurutma Tesisi açılışında bir araya geldiler. Açılışta samimi görüntüler sergileyen başkanların havada uçuşan esprileri gözlerden kaçmadı. Eski ve yeni Belediye Başkanları geçmişte birbirlerine yönelik ağır eleştirilerde bulunmuş ve bazen bu eleştirilerin dozu kaçmıştı. Ne var ki Yılmaz ile Özcan bir araya geldiklerinde vücut dilleri ve güler yüzleri aralarında sanki siyasi husumet yokmuş gibi şekilleniyor. Ziraat Odası tarafından hizmete sokulan mısır kurutma tesislerinin açılışına Polo yaka tişörtle katılan Yılmaz ile Belediye Başkanı Özcan’ın birbirlerini görünce gösterdikleri tavır ve hareketler görenleri şaşkına çevirdi.

Bu ikilinin tokalaşıp birbirlerini öpmesi ve öpüşürken espri yaparak gülüşmesi objektiflerimize de böyle takıldı.