Haber: BMA

2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet töreni dolayısıyla ilk olarak Atatürk ve İzzet Baysal anıtlarına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda devam eden mezuniyet ve ödül törenine, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ve Prof. Dr. Erol Ayaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, enstitü müdürleri, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim elemanları, 25 yıllık süreçte BAİBÜ’yü birincilikle tamamlayan mezunlar, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, sözlerine “Yükseköğretimde çeyrek asrı geride bırakan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin sayıları 68 bini bulan mezunlarının arasına, bugün yenileri ekleniyor ve böylece mezun sayımız 70 bini buluyor. Öncelikle ülkemizin geleceği olan bu pırıl pırıl gençlerimize güvendiğimizi ve onlarla gurur duyduğumuzu vurguluyor, onların yetişmesinde en büyük paya sahip olan başta kıymetli ailelerine ve deneyimlerini en iyi şekilde paylaşan öğretim elemanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diyerek başladı.

“ÇALIŞMA PLANIMIZI 2023-2053-2071 HEDEFLERİNİ DİKKATE ALARAK YAPIYORUZ”

Rektör olarak atandığı günden bugüne üniversite ve Bolu’yu daha yakından tanıyarak bu doğrultuda çalışma programını büyük ölçüde şekillendirdiğini belirten Rektör Alişarlı ayrıca, “Öncelikle çalışma planımızı, devletimizin öngördüğü 2023-2053-2071 hedeflerini dikkate alarak yaptığımızı vurgulamak istiyorum. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak hem bu hedeflere ulaşmada katkı sunmak hem de öğrencilerimize bu misyonu vermeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Alişarlı, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi vererek, özetle “Teknik, sağlık, spor, sosyal ana başlıklarında üniversitemizi kategorilere ayırdık. Bu çalışmaların ilk meyveleri olarak üniversitemizin en eski birimlerinden olan ve en yoğun öğrenci kapasitesi bulunan Bolu Meslek Yüksekokulu’ndaki teknik programları ayrı bir birimde toplamak suretiyle üniversitemize Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu kazandırdık. YÖK’e sunduğumuz teklif ve Bakanlar Kurulu kararıyla Mimarlık Bölümümüz, Mühendislik Fakültesi’nden ayrılarak üniversitemizde Mimarlık Fakültesi kurulmuş oldu. Nice mimarlar yetiştirecek bu fakültenin, bir mimar olan üniversitemizin kurucusu merhum İzzet Baysal’ın ruhunu şad edeceğine inanıyor ve kendisini rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Rektör Alişarlı, merhum İzzet Baysal başta olmak üzere, üniversiteye hiçbir karşılık beklemeden desteğini sürdüren İzzet Baysal Vakfı’nın Başkanı Ahmet Baysal ve mütevelli heyet üyelerine, Ali Ericek, Süreyya Astarcı, Yaşar Çelik, Şerafettin Erbayram ve Bağışçılar Vakfı’na ve üniversitenin gelişmesine destek olan tüm hayırseverlere şükranlarını sundu.

AHMET BAYSAL: “ÜNİVERSİTEMİZDE ÇOK BÜYÜK GELİŞMELER OLDU”

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal ise, üniversitenin kuruluşunun vakfın kurulduğu 1987 yılına kadar gittiğini anlatarak, “Üniversitemizin tanıtım filmini izlerken şunu düşündüm: O tarihten bugüne hakikaten çok büyük gelişmeler olmuş. Üniversitemiz 1992’de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğu zaman, vakfımızın buraya yaptığı tesislerin sayısı, oran olarak söylüyorum, yüzde 95 idi. Bugün zannediyorum ki devletin katkısı, vakfımızın katkısının çok üstüne geçmiş. Üniversitenin yapılaşmasında vakfımızın katkısı yüzde 55’lerde kalmış. Şunu söylemek istiyorum. Burası bir devlet üniversitesidir. Bununla mutlu ve gururlu oluyoruz. Tabii üniversitenin kuruluşuna öncülük eden vakfımızın başkanı rahmetli İzzet Baysal’ı da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere de seslenen Ahmet Baysal, eğitim hayatının meşakkatli bir süreç olduğunu belirtti ve mezunların aldıkları diplomaların önlerinde yeni ufuklar açmasını dileyerek şunları söyledi:

“Sevgili gençler, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Bu güzel eğitim ocağını Bolu’ya kazandıran rahmetli İzzet Baysal başta olmak üzere, sizlerin çok daha iyi eğitim koşullarında geleceğinizi hazırlamanıza vesile olan hayırseverlerimiz var. Devletimizin ve milletimizin alın teriyle buraya sağlamış olduğu olanaklar var. Bu üniversite ortamının sağlayıcıları olan bu unsurlara minnet borcumuzu ifade etmemiz, hayırseverlere dua etmemiz, devletimize ve milletimize karşı sorumluluğumuzu da çok çalışarak yerine getirmemiz lazım. Diğer önemli husus, hiçbir zaman kökünüzü, değerlerinizi unutmayın. Bugün Anadolu toprakları üzerinde yaklaşık 1000 yıllık bir uygarlığız. Bu 1000 yıllık tarihimizi çok iyi öğrenelim. Unutmayın, millet bir ağaca benzer. Eğer ağacın kökleri sağlam değilse o ağacın yaşamını devam ettirmesi mümkün değildir. Biz bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsız ve hür yaşamasını işte bu sağlam köklere borçluyuz.”

REKTÖR ALİŞARLI, BİTİREN ESKİ MEZUNLARA TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

2001-2002 birincisi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çamlıbel Çakmak, 2003-2004 birincisi Doç. Dr. Hünkâr Kayhan, 2004-2005 birincisi Ali Kiracı, 2013-2014 lisans ve ön lisans birincileri Mustafa Orhan ve Saniye Erdoğan, 2015-2016 birincisi Sena Nur Karatay ile 2016-2017 ön lisans birincisi Gamze Torun’a, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

2017-2018 Akademik Yılı’nda ise, BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Koray Gökmen birinci, Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü’nden Refika Özkaraman ikinci ve Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Esma Nur Kılınç ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere İzzet Baysal Vakfı tarafından verilen ödülleri, Bolu Valisi Aydın Baruş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Ahmet Baysal tarafından takdim edildi.

Ön lisans programlarında ise, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler öğrencisi Mine Akkaş birinci, Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon öğrencisi Yağmur Korkmaz ikinci, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler öğrencisi Zeliha Çelik üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere İzzet Baysal Vakfı’nın verdiği ödülleri Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Barosu Başkanı Av. Ferit Atalay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi takdim etti.

Törende, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birincilerine verilen İzzet Baysal Vakfı ödülleri, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile İzzet Baysal Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri tarafından takdim edildi. Törende ayrıca, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bakanlardan gelen kutlama mesajları okundu. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.