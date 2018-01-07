Acısıyla, tatlısıyla, güzellikleri, tartışmaları, yapılanlar, yapılamayanlar, yarım kalanlarıyla 2017 yılına veda ettik.

2017 yılını sessiz ve tartışmaların en az yaşandığı yıl olarak geçirdik derken, Cennet Bahçesi Gölcük ihalesi ortamı çok gerdi. Ülke gündeminde tartışıldı ama neyse ki 2018 yılı ihale belediye encümeni ilk toplantısında iptal edildi.

Hemen akabinde yaklaşık 10 gün önceden hazırlıkları yapılan Ak Parti İl kongresi devreye girdi. Başkan Sayın Doğanay seçime giderken, 15 yılda 2 kez gelen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Bolu’ya gelecekti! Ne oldu, neler gelişti yakında çıkacaktır ama bir anda kongre ve ziyaret iptal oldu. Seçime bir hafta kala, Eski Başkanlardan Sayın Güz’ün aday olmak üzere çalışmalara başladığı bilgisinden mi kaynaklı, yoksa başka bir gelişmemi şimdilik bilemiyoruz.

2017 yılı, siyasi partilerin seçim yılı olurken, CHP’de İl Başkanı Kazım Karsu yeniden adaylığını duyurdu ve İyi Parti aramıza katıldı. Her yıl olduğu gibi, bazı STK’lar hariç, memleket sorunları kimsenin umurunda olmadı. Belediye sarayı yapılıp son katı atılmasına rağmen, Mimarlar Odası bir tek açıklama dahi yapmadı!

Özel İdare de planlanarak projeleri çizilen eski Saray Sinemasının ihalesini bekliyoruz. Vali Sayın Aydın Baruş’un, Karaçayır’da bir eğitim alanının “zeki çocuklarımız adına yüksek donanımlı proje okulu olması” ihalesini de bekliyoruz!

Bürokrat, atanmış, siyasi, seçilmiş ve STK üyelerinden Bolu’muzda eğitimin toplu olarak yapılacağı alanların bir an evvel hayata geçirmesini de bekliyoruz. Şehir Hastanesi efsanesi yerine, sağlıkta sorun olmaması ve yeni planlamanın net olarak kırmızıçizgilerinin yapılamamış olması çok üzücü!

Turizm kenti olacağız derken, yeni belediye sarayının 8 katla tarihimizi gölgelemesini hayretle izledik. Yeni Aras’ta projesinin Bolu’ya ne getirip, ne götüreceği tartışmaları 2018 de vazgeçilmez konulardan biri olacağı ortada. Katlı otoparkın yanına belediye tarafından yapılan iş merkezinin, beton yığınları arasında meydanı kirleteceğin görmezden gelenler ne düşünür acaba?

Sağlık Müdürü atamasının doğuluğuna karşılık, bazı başkan ve yardımcı atamalarında sendikanın liyakati gözetmeksizin ağırlığı herkesi rahatsız ediyor. Umarım barışık ortamı birilerinin nefsine teslim etmiş olmayız! En önemlisi de, yatırımların devam etmesinin kesintiye uğramamasıdır…

Geçmiş yönetimin yanlışları yüzünden yüzlerce akademisyen üniversitemizden uzaklaştırıldı. Buna rağmen eğitimde sıkıntı yaşanmıyor izlenimi var ama eğitim olarak ne verdiğimiz tartışma götürür.

Emniyet Asayişi olarak Bolu’da sorun yaşanmamakta, gece yarılarında bile sorunsuz olarak istediğimiz yere gidebilmekteyiz. Emniyetimizle ne kadar övünsek az olduğunu biliyorum.

165 bin kişinin yaşadığı küçük ölçekli Bolu’da, hepimizin tek sıkıntısı huzuru. Kimlerin nasıl ve hangi şartlarda huzuru bozduklarını biliyoruz. Bu kente huzur geldiği takdirde, yaşanılabilir ilk kentlerden olacağı ortada. Huzuru verecek olanlar ise, öncelikle siyasiler, seçilmişler, atanmışlar ve halkımız olacaktır. Zaman içinde yazmaya devam edeceğim…

2018 yılında Bolu’nun huzur kenti olması dileğimle. İnsanlığa barış, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini, yeşili bol bir dünyada yaşayabilmek umuduyla kutlu olsun.

Sarıkamış’ta bu vatan için şehit olanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sarıkamış etkinliğini son yıllarda eksiksiz yaparak unutturmayan Bolu Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ve personeline teşekkür ediyorum.