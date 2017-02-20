Haber; Erdal TANRIVERDİ

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi yolunun ihalesinin yapıldığına dikkat çeken Bakan Arslan,

“O güzergahta bildiğim kadarıyla termal turizm de var. Oranın da ihalesini yaptık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak. Hepsi sıcak asfalt olacak. Ortalama 55 milyonluk bir işti. Orayı ayrıca Göynük üzerinden Bolu’ya bağlayacak kısmını yapacağız. Mudurnu ve Göynük gibi turizm merkezlerinin Eskişehir gibi bir yere bağlanması ve oradan da Bolu’ya bağlanması önemsediğimiz bir koridordu. O koridorumuzu da ağımıza alacağız. Bu müjdeyi de Eskişehirlilere ve Bolululara vermiş olalım” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan önceki gün yaptığı açıklamalarda da YHT (Yüksek Hızlı Tren) güzergahının ilimizden geçeceği müjdesini de vermişti.