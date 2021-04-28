Esnaf dert yandı: ‘Bittik!’

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı sonuna kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınması sonrası Yukarı Çarşı esnafının görüşlerini aldık. Kararı değerlendiren kimi esnaflar destek verirken kimileri ise eleştirilerde bulundu. Yukarı Çarşı esnafları ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen kararı şu şekilde değerlendirdi:

“17 GÜN ÇOK UZUN BİR SÜRE”

Berberlik yapan Mümin Yıldırım, “Hükümetimiz bize destek yaparsa iyi, biz küçük esnafız. Eğer destek yapmazsa halimiz çok kötü. Az bir gün de değil, 17 gün zaten çalışamıyoruz. Marketler açık 2 tane çocuğum var benim, bunlar muhakkak bir şey istiyorlar. Yiyecek içecek mecbur gidiyorsun. Cebinde para var mı? Yok mu? Yani devlet büyüklerimizin bunu da göz önüne almasını rica ediyoruz. Bizler küçük esnaf olarak çok mağdur kalırız. Varsayalım salgın kontrol altına alındı, peki bundan sonra ne olacak? Büyük ihtimalle tam kapanma bittikten sonra çoğu yer açılacak. Onun bir garantisi var mı? Onu da düşünmek lazım, evde yatmaya alışık insanlar değiliz. Sabah işimizin başına geliyoruz, akşam gidiyoruz. 17 gün çok uzun bir süre. Nasıl geçer bu süre hiçbir fikrim yok. Evdekilere sarmasak bari” dedi.

“BİZİM GİBİ KÜÇÜK ESNAF PERİŞAN OLDU”

Tekstil dükkanı olan Ahmet Tanrıkulu ise, “Tam kapanmayı destekliyoruz. Tabi hastalıkların geçmesi için gerekliydi, ama geç kalınmış bir karar oldu. Tam bayram önü bizim gibi küçük esnaf perişan oldu. Herkes ürünlerini aldı hazırlığını yaptı. Bu desteksiz bir kapanma süreci olunca bütün esnafları sıkıntıya soktu. Yetkililerin bir karar alırken bunun önünü sonunu yani nasıl düşünüyorlar bunun izahını aklımız almıyor. Yani diyecek bir şeyimiz yok diyecek çok şeyimiz var ama diyecek bir şeyimiz yok diyoruz artık. İlk önce hastalığın bitmesi bizim için önemli tüm dünyada hastalığın bir an evvel kesilmesi önemli ama hayatında bir gerçeği ticaret devam ediyor hayat devam ediyor. Yani bu yüzden sıkıntılı süreçlerimiz var hem hastalıktan dolayı hem de ticaretten dolayı. Allah sonumuzu hayır etsin” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK ZORLANACAĞIMIZ KESİN”

Ayakkabı satışı yapan esnaf Alaaddin Cücük, “Bence alınan karar Ramazan ayının ilk 15 günü olması gerekiyordu. Şuan da esnafın beklediği Ramazan Bayramını yaşayamıyoruz. Bu da bizim için çok ciddi bir sıkıntı. Tam kapanmanın salgını kontrol altına alınmasında etkisi olur, ama zamanlama yanlış. Bana göre kış döneminde olabilirdi. Vakaların ilk yükseldiği zamanda olabilirdi. Ama şuan esnafın ve vatandaşın gergin olduğu bir dönemde bu şekil bir kısıtlama maddi ve manevi tabi ki sıkıntı yaşatacak. Devletin verebileceği bir şey, biz de bekledik doğal olarak. Sonuçta bizim de çek ödemelerimiz, kredi ödemelerimiz var. Nasıl olacak herhangi bir bilgimiz yok? Ama çok zorlanacağımız kesin. 3 haftalık yasağa sağlık için katlanacağız, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

“ÜLKEYİ AYAKTA TUTAN ESNAF BİTİYOR”

Perde dükkanı olan esnaf Selçuk Özkan ise şunları söyledi: “Tam kapanma çok uzun oldu bu sefer. 3 günlük kapanmalara alışmıştık, ama bu biraz garip bir kapanma oldu. Herkesi kapsamıyor. Biz anlayamıyoruz; fabrikalar açık, fabrikalarda 300-500 kişi bir arada çalışıyor. Bizim dükkana günde 10 kişi gelmiyor şu aralar. En tedbiri alan esnaf, yani ülkeyi ayakta tutan orta esnaf; o da bitiyor, az kaldı. Hakikaten bitiyor. Destek paketlerinden yararlanıyoruz, ama yeterli değil. Şu 20 günlük kapanma için hiç yeterli değil. Esnaf zaten kan ağlıyor. Pek memnun değiliz biz bu durumdan. Destekler yeterli değil. İnşallah bir an önce kurtuluruz şu virüsten. Hayırlısı.”

“AVUKATLAR HEPİMİZİ HAPİS TEHDİDİYLE GÜNDE 10 KERE ARIYORLAR”

Butik dükkanı işleten esnaf Pakize Tanyeri, “Kapanma sağlık açısından çok yararlı ise onun tarafındayım. Eğer esnaflık açısından, ekonomi açısından düşünürseniz biz bittik, battık. Neden battık? Bize para yardımı denildi, gelmedi; kira yardımı denildi gelmedi ve günlük 20 lirayla, 30 lirayla biz dükkân kapatıyoruz. Ödemeleri yapamıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız elektrik ve kira. Elektrik ve kira için eğer bize yardım ederlerse esnafa, ötelerlerse bizim borcumuzu ve kiramızı da belli bir dönem ötelerlerse veya düşürürlerse esnaf çok mutlu olur. Çünkü hiç satış yok, Yukarı Çarşı bomboş, ekonomi bitti. Hiçbir esnaf çek ve senetlerini ödeyemiyor. Bütün çek ve senetlerimiz icraya girdi. Avukatlar hepimizi hapis tehdidiyle günde 10 kere arıyorlar. Avukatlar esnafın üzerine çok hızlı geliyorlar. Pandemiden önce vadettiğimiz ödemeleri biz ödeyemiyoruz. Ödeyemediğimiz için de hepsi icraya düştü. Ödeyemediğimiz için de bankaların avukatları bizi tehdit vari şekilde her gün arayarak taciz ediyorlar. Esnafın çek ve senetlerinin, çek yüzünden hapse girilmemesinin senetlerinin de ötelenmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın veya Maliye Bakanımızın, bir paket çıkarmasını istiyoruz. Yani bu pandemi dönemini en az zararla kapatmamızı sağlarlarsa çok mutlu oluruz. Esnaf bitti” diyerek sitem etti.

“SAĞLIK HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ”

Tesbih dükkanı işletmecisi Enes Evcil ise, “Esnaf olarak zor günler geçiriyoruz, ama tabi ülkemiz için, halkımız için, sağlığımız için hayırlı bir karar olacaksa destekliyoruz. Allah’a bin şükür ama inşallah ülkemiz için hayırlı olur. Sağlık her şeyden daha önemli. Allah’a inancımız tam. Bir kapıyı kapatan bir kapıyı açar. Bir an önce güzel günleri görmek için 3 hafta evde kalsak da bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maddi açıdan çok zor durumda olan insanlara Allah bir kapı açar inşallah. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Allah herkese yardım etsin” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 12:13