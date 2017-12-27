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27 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Esnaf dostu Müdür

    Şekerbank Bolu Şubesi, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından sonra Bolu Berberler ve Kuaförler Odası ile de ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü imzaladı. İmzalanan protokol, oda üyelerine düşük faiz ve ödeme esnekliği sağlayan kredi imkanı ile post cihazı alımlarında kolaylıklar sağlıyor.

    27 Aralık 2017 Çarşamba 13:49
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    Esnaf dostu Müdür

    Özel Haber: Semih Baykal 
    Şekerbank Bolu Şube Müdürü Said Çetintaş her daim esnafların yanında olmaya devam ediyor. Geçen yıl Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü imzalayan Şekerbank Bolu Şubesi, aynı protokolü bu sene Bolu Berberler ve Kuaförler Odası ile imzaladı. Bu protokol ile esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının hep açık kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkılanması sağlanıyor. Protokol ile odaya kayıtlı olan yaklaşık 300 esnaf, düşük faiz oranları ile 250 bin TL’ye kadar 3 ay ödemesiz ve 48 ay vade imkanıyla kredi çekebilecek. Bu kredilerin taksit ödemeleri de esnafların isteği doğrultusunda belirlenecek. Kredi kullanmak isteyen esnaftan, bu prtokol sayesinde 1 yıl şartı değil 3 ay şartı aranacak. Ayrıca hiç bankayla çalışmamış ve kredi puanı düşük olan esnafta bu protokolden faydalanabilecek. 
    POST CİHAZI KULLANMAK İSTEYEN ESNAFA KOLAYLIK
    İlimizde de Üniversite öğrencilerinin sayısının artmasıyla, kredi kartı kullanımı da arttı. Bu yüzden hemen hemen her yerde artık post cihazı bulundurmak zorunda kalıyor. Şekerbank, bu protokol ile post cihazı almak isteyen esnaflara da kolaylık sağlıyor. Sabit ücretli bin ila 10 bin arasında post kullanımı yapabilecek esnaflardan kira ve komisyon alınmayacak. Ayrıca post cihazından yapılan çekimlerde para ertesi gün hesaba yatacak. 
    ODA AİDATLARI OTOMATİK BANKADAN ÖDENEBİLECEK
     Ayrıca Şekerbank, oda aidat ödemeleri için belli bir limitli esnaf kart çıkartacak. Bu kart sadece oda aidatlarının ödenmesi için kullanılabilecek. Kapı hesap üzerinden dönemi geldikçe banka hesaptan otomatik olarak parayı çekecek ve oda aidatını ödeyecek. 
    BU PROTOKOL NEFES ALDIRACAK
    Şekerbank Bolu Şubesi ile yaptıkları protokol hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu; “ Şu anda bankamızın esnaflarımıza sunduğu teklifler, diğerlerine göre çok uygun. Özellikle kış şartlarında müşteri sıkıntısı çeken esnafımıza, bu protokol nefes aldıracak. Bütün esnafımızın bu konuda banka ile çalışması onların menfaatlerine olacak” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Şekerbank, Bolu, Şubesi, Bolu, Şoförler

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