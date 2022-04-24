Esnaf duası geleneği bozmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 7 asırdır süren esnaf duasına, ilçe esnafı, vatandaşlar ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Doğanay, üniversite öğrencilerine yönelik Mudurnu ve Göynük gezisi düzenlendiğini aktararak,

"Osmanlı kasabalarında yüzyıllarca yaşanan gelenekleri yerinde görmelerini, İpek Yolu güzergahındaki bu küçük ve güzel ilçelerden Taraklı-Göynük-Mudurnu geleneklerini görmelerini istedik."

Doğanay, öğrencilerin iftarlarını Mudurnu'da yapacağını kaydetti.