Esnaf Fatih Metin’i bağrına bastı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da tarihi arastada devam eden dış cephe güzelleştirme çalışmaları dolayısıyla büyük bir maddi yükle karşı karşıya kalan Yukarı Çarşı esnafının imdadına Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin yetişti. Metin, kendisine destek vermek üzere Bolu’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a esnafın sıkıntılarını ileterek, devam eden çalışmaların bakanlığın üstlenmesini ve üç milyon liralık hibe alınmasını sağladı.

Bu sayede çarşı esnafı, büyük bir maddi külfetten kurtuldu ve derin bir nefes aldı.

YUKARI ÇARŞI’DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Yüzlerce esnafın yüzünü güldüren müjdeli haberin ardından bugün Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP'li İbrahim Doğan ile birlikte Yukarı Çarşı esnafını ziyaret ederken, maddi olarak önemli bir yükten kurtulan ve büyük mutluluk yaşayan esnaflar Metin’e sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhur İttifakı adayını ve partilileri bağrına basan esnaflar, Metin’e teşekkür ederek, desteklerini ilettiler.

“YUKARI ÇARŞI CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Yukarı Çarşı’da konuşan Cumhur İttifakı’nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Yukarı Çarşı’nın Bolu’nun elindeki en önemli değerlerden biri olduğunu dile getirerek, tarihi arastanın Bolu Tarih Adası Projesi’yle birlikte cazibe merkezi olacağını söyledi.

“MİHRAKLARIN HAMLELERİ BOŞA ÇIKTI”

Esnafların işlerini arttırmak için var gücüyle çalışacağını belirten Metin, yaşanılan sürece ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Metin, “Yaklaşık 3-4 aydır süregelen bir sıkıntı vardı. Özellikle mihrakların sıkıntı oluşturmaya yönelik hamleler vardı. Elhamdülillah dün o hamlelerin hepsi boşa çıktı. Buradan saygıdeğer Çevre ve Şehircilik Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Dün vermiş olduğu hibe sözüyle, güzelleştirme çalışmaları kapsamında esnafımıza yük oluşturan yükün bugün itibariyle kalktığını bugün itibariyle duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Esnafımıza hiçbir yük getirmeden projemizi tamamlamış olacağız. Bütün Yukarı Çarşı esnafımıza müjdeler olsun.” dedi.

ESNAF TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Müjdeli haberle yüzü gülen esnaflar da duygularını paylaştı.

ALYANAK: “BAKANIMIZIN MÜJDESİYLE ÇOK SEVİNDİK”

Yukarı Çarşı’da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Hakan Alyanak, yapılan çalışmalarla zor duruma düştüklerini ifade ederek, “Ancak dün gelen Çevre Ve Şehircilik Bakanımızın müjdesiyle çok sevindik. Sayın Fatih Metin beye ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yatırımların devam etmesini istiyoruz. Yukarı Çarşı Bolu’nun olmazsa olmazı.” dedi. Restorasyon çalışmalarının desteklediklerini belirten Alyanak, “Çünkü gerçekten el atılması gerekiyordu Yukarı Çarşıya. Bunu da bu şekilde başardık” diye konuştu.

“KİRALARIMIZ İKİ KAT ARTMIŞTI ANCAK ŞİMDİ HER ŞEY DÜZELECEK”

Konfeksiyon işiyle uğraşan esnaflardan Nurten Arslan da emeği geçenleri kutlayarak, “Belediye Başkan Adayımız Fatih Metin beye çok teşekkür ederiz. Kiralarımız iki kat artmıştı ancak şimdi her şey düzelecek inşallah” dedi.

KAİN: “DESTEĞİN GELMESİ BİZİ RAHATLATTI”

Yukarı Çarşı’nın en eski esnaflarından olan Yüksek Ziraat Mühendisi Cemalettin Kain ise esnaflar olarak bu yükün altından kalkamayacaklarını dile getirerek, “Bu desteğin gelmesi bizi rahatlattı.” diye konuştu.