Esnaf kavgası: 1 yaralı

Haber: Ceylan Beykoz

Hattat Emin Barın Caddesi üzeri Askerlik Şubesi yanında iki esnaf arasında bir işçinin işten çıkarılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte esnaflar birbirine taş, tekme ve yumrukla saldırdı. Kavgaya şahit olan çevredeki vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Polisin güçlükle yatıştırdığı taraflardan biri, yüzüne gelen taş nedeniyle yaralandı. Yaralanan esnafa ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı esnaf tedavisine devam edilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılırken diğer esnaf ise ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.