Esnaf salgına yenik düşüyor

Haber: C. Kutay Aykan

Mart ayı itibariyle ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını, esnafın belini büktü. Salgın başlangıcında alınan koronavirüs tedbir kararları dolayısıyla faaliyetlerine ara verilen esnaflar, normalleşme planlarında beklediği ekonomik etkiyi göremedi. İki ay boyunca kapalı kalan ve normalleşme adımları ile birlikte sıkı tedbirlerle yeniden hizmet vermeye başlayan birçok işletme içine girdikleri ekonomik çıkmazdan kurtulamadı. Hükümetin öncülüğünde art arda açıklanan destek paketleriyle adeta borç batağına sürüklenen birçok esnaf çareyi kepenk kapatmakta buldu.

Özellikle üniversitelerin kapalı olması dolayısıyla önemli bir müşteri potansiyeli olan öğrencilerin Bolu’da olmaması birçok sektörde etkisini gösterdi. 30 binden fazla öğrencinin kayıtlı olduğu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitimin online yöntemlerle yapılması ve ilk ve orta derecedeki okulların da 6 ay boyunca kapalı kalması kafe, restoran, emlak, ulaşım, kırtasiye gibi öğrencilerin yoğun olarak hizmet aldığı birçok sektörü derinden etkiledi.

Öğrencilerin yokluğunda esnafın çok zor günler geçirdiği, örgün eğitimde yaşanan kaybın aylık 60 milyon olduğu belirtildi. Fabrikalar ile kentteki esnafların kazançlarında da yüzde 80’e varan düşüşler yaşandı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan bilgiye göre pandemi sürecinde 92 işyeri salgına yenik düşerek kapandı. Ayrıca Ticaret Odasının üye sayısında da azalma olduğu belirtildi.