Esnaf ve vatandaşlar uyarıldı

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, ilçede gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı. Çetinbaş, ilçe halkı ve esnafına kurallara uyma çağrısı yaptı.

Esnaf ve vatandaşlar uyarıldı

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte başlayan koronavirüs denetimleri Göynük ilçesinde de gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan öncülüğünde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla gerçekleştirilen denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş ile kurum müdürleri ve denetim ekipleri de katıldı.

Denetimler kapsamında ekipler; kafeler, lokantalar, berber ve kuaförler, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları ile toplu yaşam alanları gibi birçok yerde denetimler yapılarak, esnaf ve vatandaşları maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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