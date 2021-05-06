Esnafa, böyle destek oldular



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da borçları olmasına rağmen mahallesindeki vatandaşları geri çevirmeyerek, sattığı ürünleri veresiye defterine yazmaya devam eden bakkala esnaf destek oldu. Bir grup esnaf, müşterilerin 10 bin TL’lik borcunu ödedi.Tabaklar Mahallesi’nde bakkal işleten muhtar Sedat Atlan, ekonomik geliri düşük olan müşterilerinin aldıkları ürünleri daha sonra ödemeleri kaydıyla veresiye defterine yazıyor.

Vatandaşların veresiye defterine binlerce lira borcu olmasına rağmen dükkana gelen kişileri geri çevirmeyen Atlan, borcu olanların mahalleden taşınması ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyememesi sebebiyle maddi olarak sıkıntı yaşadı. Atlan’ın vatandaşları mağdur etmediğini duyan bir grup esnaf ise aralarında para topladı. Esnaf aralarında topladıkları 10 bin TL’yi, bakkala teslim ederek veresiye borçlarını ödedi.