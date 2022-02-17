Esnafa da indirimli tarife müjdesi geldi

Haber: Ceylan Beykoz

Elektrikte yeni düzenleme ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" ifadelerini kullanırken yeni elektrik faturası düzenlemesi için tarih verdi. Bakan Dönmez ayrıca, konutların dışında esnafa da indirimli tarife geleceğini müjdeledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik fatura düzenlemesi için tarih verirken, esnafa da indirimli tarifeye müjdeledi. Bakan Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" diyerek duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konut ve ticarethanelerle ilgili elektrik faturası düzenlemesinin 1 Mart'ta kadar tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Bakan Dönmez konu ile ilgili, "Esnaflar için indirimli tarifede %25 gibi indirim söz konusu olacak. Amacımız tüm değişiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlayabilmek" ifadelerini kullandı.

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA DA İNDİRİMLİ TARİFE MÜJDESİ GELDİ

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak. Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı. Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

EPDK MEVZUATINA GÖRE BİR BEDEL ALIYORLAR

Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriğinizi alabiliyorsunuz. Özetle dağıtım ve iletim hizmeti yapanlar EPDK mevzuatına göre bir bedel alıyorlar. Asıl bize elektriği görevli tedarik ya da serbest tedarik şirketleri satıyor. Görevli tedarik şirketlerinin kâr marjı yüzde 2,38. Bunun üzerinde bir kâr faturaya yansıtamaz. Yıllık 450 ile bin 150 lira olarak ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak. Hanelerin neredeyse yüzde 20-25'lik bir kısmı yararlanacak.

Ispartalılar 3 Şubat günü, son yıllarda bu şiddette bir kar yağışı hiç almadıklarını ifade ettiler. Bu kadar yoğun yağışın olması atmosfere açık şebekelerde ciddi hasar oluşturdu ve arıza neredeyse 10 katına çıktı. Bu local bir afet. TEDAŞ bununla ilgili bir inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARININ PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini bekliyoruz. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır."