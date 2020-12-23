Esnafa destek paketi Resmi Gazete’de

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnaflara nakit ve kira desteğinde bulunulacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. “Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedenıyle Verılecek Destekler Hakkında Karar“ Resmi Gazetenin 23 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

DESTEKLERDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Buna göre; doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası. Bu destekten 14/12/2020 tarihi itibariyle; Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, faydalanacak. Salgından etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler de belirtilen hibe desteğinden yararlanabilecek.

Hibe desteğinden yararlananlardan işyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek üzere, büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecek. İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.