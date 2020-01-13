Esnafa Müjde

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden esnaflara müjde geldi. Her zaman esnaflarının yanında olduklarını ifade eden Kooperatif Başkanı Ahmet Yoltaş “1954 yılından beri aralıksız olarak Bolu esnafının hizmetinde olan S.S. Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi her geçen gün esnaflarımızın destek ve katkılarıyla büyümeye, gelişmeye ve ortaklarına tüm hızıyla kendi binasında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda devletimizin ve genel merkezimizin siz değerli esnaflarımız için yaptıkları çok önemli çalışmaları ve hizmetlerini sizlerle paylaşmaya devam etmekteyiz” dedi.

FAİZLER %4,5’E DÜŞTÜ

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda esnafların kullandığı kredilerde düşüşe gidildiği belirten Yoltaş “TESKOMB Genel Başkanımız Sayın A.Kadir AKGÜL’ün, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Halkbank Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda kooperatifimizin kefaletiyle siz değerli esnaflarımıza kullandırılan krediler de 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren faiz oranımız %6 dan %4,5 ‘ a, bloke kesintileri %3 den %2 ye, masraf karşılıkları ise %1,5’ den %1,25’e düşürülmüştür. Kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesi ile esnaf ve sanatkârımızın işlerinin ve omuzlarındaki yüklerinin biraz olsun azalacağına ve bu faiz oranlarıyla esnaflarımızın kullanacağı kredilerin ülke ekonomisi ne de büyük bir canlılık ve hareketlilik getireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIMIZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ”

Yapılan değişiklik ve indirimlerin tüm esnaflara hayırlı olmasını dileyen Yoltaş “Yapılan bu değişiklik ve indirimlerin tüm esnaf ve sanatkârlarımız için hayırlı olmasını temenni eder, bu vesileyle Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz için bu imkânların sağlanmasında büyük katkıları bulunan ve yıllardır esnafımızdan desteğini hiç esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ a ve TESKOMB Genel Başkanımız Sayın A.Kadir Akgül’ e teşekkür eder şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.