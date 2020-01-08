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Esnafa müjde!

Geçtiğimiz yıl kurulmasına karşın yaptıkları başarılı çalışmalarla nedeniyle birinci sınıf kategorisine yükselen Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal’dan esnafa müjdeli haber geldi.

Esnafa müjde!

Haber: C. Kutay AYKAN

Kooperatif ortaklarının kredi taksitlerini günü gününe ödemesi, bugüne kadar sıfır takip olması ve kısa sürede küçük esnafa 27 milyon TL kredi kullandırması nedenleri ile 1. sınıf statüsüne yükseltilen Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi’nin kredi limiti 200 bin TL’ye yükseltilmişti.

Bununla birlikte Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal tarafından yapılan açıklamaya göre kredi faizlerine de indirim geldi. Buna göre yüzde 6 olan kredi faizi yüzde 4,25’e düştü. Başkan Altındal, Bolulu esnafların bu fırsattan yararlanmalarını istedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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