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08 Mart 2018 Perşembe
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    • Esnafa su indirimi yok

    Bolu Belediye Meclisi Mart Ayı ikinci oturumuna 2018 ücret fiyat tarife cetvelindeki su tariflerinin yeniden düzenlenmesi konusu damga vurdu. Yeni düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşlara indirim yapılırken, esnafına indirim yapılmadı.

    08 Mart 2018 Perşembe 15:36
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    Esnafa su indirimi yok
    Haber: Semih Baykal

    Belediye meclisinin ikinci oturumunda resmi kurumlara su indirim geldi. 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı resmi gazetenin 7061 numaralı vergi kanunlarında değişiklik yapıldığı, 86. Maddesiyle 5393 sayılı belediye kanuna madde eklendi. Kanunun ek 2. maddesi “kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücretleri konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin % 50 fazlasını geçemez” ifadesini içeriyor.  Gelen bu kanun çerçevesinde Bolu Belediyesi de resmi kurum ve yurtlarda indirime gitti. Resmi dairelerde 2018 bütçesinde 9 lira olan su bedeli 6 liraya, resmi yurtlarda 6 lira olan su ücreti 4,5 liraya çekildi. Bütçe komisyonundan indirimli olarak oy birliğiyle gelen madde hakkında CHP’li Meclis Üyesi Erhan Beykoz söz istedi. CHP’li Beykoz açıklamasında, yapılan zammın yasal olmadığını gören müfettişler indirime gittiler. Bu indirim KHK veya bakanlar kurulu kararı ile gerçekleşti. Oy birliği ile kabul ettiğimiz kararı esnafımıza, tüccarımıza da açmamız gerekir. Burada resmi kurumlardan 9 liradan 6 liraya indirilen su ücretlerine karşılık esnafımız, tüccarımız 9,25 lira ödüyorlar. Esnafımız, tüccarımız devletten daha mı zengin. Bu indirimi Bolu esnafı ve tüccarı için ödeyelim. Bu indirim eşitlik ilkesine ve hakkaniyete uygun değil. Meclisimiz ve başkan olarak sizinle birlikte ekonomide zor günler yaşayan esnafımıza tüccarımıza nefes aldırıp, kısmen destek olmalıyız, dedi.

    “BANA YATIRIMLARIM İÇİN PARA LAZIM”

    Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Beykoz’un sorusuna Bolu belediyesinin bütçesi gelen resmi yazı ile bozuldu. Bana yaklaşık 3 milyon lira bulmanız gerekirken, indirim yap diyorsunuz. Benim yatımlar yapmam lazım. Bunun için indirim yapamam. Bana yatırımlarım için para lazım, bize para bulacak kaynak bulun. Böyle bir yatırım yapmam mümkün değil diye cevap verdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Mart, Ayı

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