“Esnafı mağdur ediyorlar”

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler esnafı ekonomik zorluğa düşürüyor. Tedbir kararları ile faaliyetleri zaman zaman durdurulan esnafların birçoğu kira başta olmak üzere giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Karaçayır Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Güler 2 İşhanında konfeksiyon dükkanı bulunan 65 yaşın üstündeki Aysel Özsoy da ekonomik zorluk yaşayan esnaflardan.

Salgın tedbirleri nedeniyle dükkanı uzun süre kapalı olan Aysel Özsoy’un elektriği 35 liralık fatura nedeniyle kesildi. Tam kapanma dönemi sonrası dükkanına giden Özsoy, elektriği kesen SEDAŞ’a tepki gösterdi. Özsoy konuyla ilgili yaptığı olarak şunları söyledi: “Tam kapanma dönemi dolayısıyla dükkanım kapalıydı. Zaten açık olsa da maalesef gelen çok müşterimiz olmuyor. Bayram sonrasında dükkanıma gittiğimde elektriğimin kesik olduğunu fark ettim. 35 liralık fatura borcum nedeniyle kapatmışlar. Pandemi dolayısıyla daha önce alınan birçok karar var. 65 yaş üstü vatandaşlara bu konuda bir imtiyaz sağlanmıştı. Buna rağmen bu şekilde bir uygulama yapılması, hele ki ekonomik anlamda bir hayli zor geçen bu dönemde yapılması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Dükkanım kapalı olduğu için gelen faturalarımı da takip edemedim haliyle. Bu şekilde bildirim yapmadan kesinti yapılmasını doğru bulmuyorum. Özellikle elektrik gibi bir dükkanın temel ihtiyacı olan bir şeyi bu şekilde kapatmak zaten mağdur olan esnafı daha da mağdur duruma düşürmektir.”