Esnafı rahatlatacak karar

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarlar için Halkbank tarafından düşük faizli kredi kullanma imkanı sağlandı. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbir kararları ile faaliyetleri durdurulan ve kısıtlanan esnafların kredi ödemeleri için yeni karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Resmi Gazetede yayımlanan karara göre esnaf ve sanatkarların 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak geri ödemeleri ertelendi.

Söz konusu karara göre 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecek. Bununla birlikte, karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.