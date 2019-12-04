Esnafı sevindirecek haber

Haber: N. Halid Altundal

Kooperatif ortaklarının kredi taksitlerini günü gününe ödemesi, bugüne kadar sıfır takip olması ve kısa sürede küçük esnafa 27 milyon TL kredi kullandırması nedenleri ile 1. sınıf statüsüne yükseltilen Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal Genel Başkan Abdulkadir Akgül’e birlik bölge başkanı Erkan Taşlı’ya ve Halk Bankası yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

1.sınıf statüsüne yükselmelerinden dolayı esnafın kullanacağı kredi limitinin 150 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseldiğinin müjdesini veren başkan Mustafa Altundal, “Amacımız manava, terziye, kahveciye, ayakkabıcıya, sanayicilere, demircilere, şoförlere, bakkallara, berberlere, şoföre, elektirikçilere velhasıl ayırım yapmadan mevzuata uygun, yasaya uyan şartları yerine getiren herkese kredi veriyoruz. İlk başta da söylediğimiz gibi her zaman esnafımızın yanında olmak, onları desteklemek. Kısa sürede bu başarıyı yakaladık. Bize destek olan herkese çok ediyoruz. Bolumuzun esnafına hayırlı uğurlu olsun” dedi